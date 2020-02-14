香港新增3確診累計56例！　其中一人曾與「康美樓患者」聚餐

▲香港康美樓穿著防護服人員。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，香港今（14）再增加3宗確診個案，累計病例56宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第54宗患者是第53宗患者的表姊，曾於上月26日與其他確診的康美樓個案，在北角明星海鮮酒家一同出席聚餐。目前出席飯局的人士中，已有6人確診新冠肺炎。

▲香港康美樓戴口罩市民。（圖／達志影像／美聯社）

據香港《東網》報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第54宗患者為一名女士，她於本月3日出現咳嗽，13日到律敦治醫院求醫並入院接受治療；她是第53宗患者的表姊，並於上月26日晚上與早前確診的第46、48、49、52及53宗個案，曾出席與長康邨康美樓個案在北角明星海鮮酒家一同出席聚餐。目前出席飯局的人士中，已有6人確診新冠肺炎。

第55宗個案是一名70歲老翁，住在葵涌石籬二邨，上月22日經落馬洲口岸即日往返的紀錄；第56宗個案是一名61歲女士，住在上環永樂街，在上環一酒家點心部任職，12日出現發燒及氣促，13日到瑪麗醫院求醫；其丈夫上月23至25日曾到廣東新會探望兒子，2人未有徵狀。

醫院管理局總行政經理何婉霞表示，過去24小時內呈報36宗懷疑個案，目前仍有114名懷疑個案患者留院觀察；而目前56宗確診個案中，除了1人死亡及1人出院外，54人分別留醫9間醫院，當中5人危殆及4人嚴重。而新增的第55個案危殆病人入院時情況差，已直接轉入加護病房，並要插喉、注射強心針及暫時使用腎臟替代治療。

▼新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

