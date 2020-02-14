陸外交部記者會改流程　耿爽：感受一下朋友間的「患難真情」

▲大陸外交部發言人耿爽。（資料圖／翻攝 外交部記者會 ）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（14）日的網上記者會流程與往日不同，發言人耿爽介紹完數字後沒有直接接受媒體提問，而是先播放一段各國駐華大使支持中國抗疫的影片。耿爽表示，近期不少國家的駐華大使和國際組織駐華代表在社交媒體平台上發聲，表示將同中國站在一起抗擊新冠肺炎疫情，「下面，我與大家分享一段視頻，讓我們一起感受一下朋友之間的『患難真情』。」

▲德國駐中國大使。（圖／翻攝環球網）

據了解，包括俄羅斯、蒙古、古巴等國駐華大使，以及聯合國駐華協調員都現身片中，德國駐華大使表示，在艱難的日子裡，德國與中國心心相連，祝願中國人民早日戰勝疫情；法國駐華大使提到，患難見真情，法國始終與中國人民站在一起。

▲法國駐中國大使。（圖／翻攝環球網）

影片播完後，耿爽概述各國駐華使節的發言內容並提出高度評價，他表示，我們贊賞各國使節以及他們各自代表的國家（組織）在危難時刻同中國站在一起，「這是人類命運共同體理念的生動體現和最好詮釋。」

耿爽提到，疫情過後，歷史銘記的不僅有中國人民抗疫鬥爭的眾志成城和英勇頑強，也有各國攜手應對危機的同舟共濟和風雨擔當。中方願繼續同各方一道，合作應對疫情，早日戰勝病魔，共同維護國際公共衛生安全，促進全人類的健康與福祉。