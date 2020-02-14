　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠肺炎防疫優先　美國擬允許「北韓制裁豁免」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新型冠狀病毒,武漢肺炎,。（圖／路透）

▲新冠病毒疫情擴散，紅十字會呼籲美國盡速給予北韓制裁豁免。（圖／路透）

文／中央社華盛頓、首爾13日綜合外電報導

美國國務院今天說，美國對北韓可能受到新冠肺炎疫情衝擊「深感關切」，已經準備好要促成美國和國際組織遏制當地疫情擴散的工作。

《路透社》報導，紅十字會日前呼籲盡速給予北韓制裁豁免，以便外界協助預防俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）說，「我們強烈支持並鼓勵美國與國際援助及衛生組織對抗並遏制冠狀病毒在北韓擴散的作為。」

歐塔加斯在聲明中還說，「美國已經準備好要迅速幫助這些組織獲准支援。」

紅十字會與紅新月會國際聯合會（The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）稍早表示，給予北韓制裁豁免，讓銀行能轉帳到聯合會位於北韓的辦事處，「如同出手救命一樣至關重要」。

聲明指出，現在急需個人防護裝備和篩檢工具，以防北韓可能爆發疫情。北韓與疫情發源地中國接壤。

世界衛生組織（WHO）11日已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

北韓尚未出現2019年冠狀病毒疾病確診案例，但北韓官媒報導，政府將出現症狀民眾的隔離期延長到30天，所有政府機構和居住在北韓的外籍人士都必須「無條件遵守」這項規定。

北韓早已是全球最封閉國家之一，如今當局又暫停往返鄰國的航班和火車，針對近期來到北韓的外籍人士採取長達數週的強制隔離措施，暫停國際觀光且幾乎完全禁止跨境旅行。

南韓部分媒體報導，北韓有數起武漢肺炎確診病例，其中可能包含死亡病例，但駐北韓首都平壤的世衛官員告訴《美國之音》（Voice of America），他們尚未接獲任何確診病例通報。（譯者：李佩珊／核稿：盧映孜）

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠病毒藥物新突破！「瑞德西韋」猴子試驗有效抵抗MERS

快訊／東京70多歲運將確診！日境內再增1例　自曝：載過中國人

家庭醫師確診　英國8月大男嬰看病卻成「最年幼疑似病例」爸媽崩潰

篩檢呈陰性　俄女「自繪地圖、解除電子鎖」黑夜逃脫隔離醫院

大叔割喉25歲小女友「剝皮肢解棄屍」　殘忍照竟登頭版引爆公憤

死亡率多少、痊癒後可免疫？新冠病毒「6大關鍵問題」一次看

威士特丹號已抵柬埔寨停靠　「海上人球」結束13天漂流

影／回應傾中質疑　譚德塞臉色凝重「否認中方施壓」要求WHO讚揚

天花板流下「暗紅謎樣液體」飄惡臭！樓上房客死亡逾7日已成腐屍

鑽石公主號「船上全體人員篩檢」難度高　日官員曝原因

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

放學失去聯繫3天後尋獲屍體　奶奶難過PO孫女唱歌影片懷念

不斷更新／新加坡公布9例確診　累積67例「本土病例」佔3分之2！

新加坡再新增9確診病例「皆無旅遊史」　累積病例達67例

過世醫生家藏「2411具胚胎屍」！　護士揭秘辛：他們比賽「誰墮的多」

美國考慮台灣取代香港「網路樞紐」地位　成為跨太平洋光纖電纜登陸點

陣痛20hrs「生下半透明死胎」　母悲痛守屍旁...「唱兒歌+親吻」送最後一程

有症狀就要檢測　日厚勞省嚴令14天內到過湖北禁止入境

快訊／日本晚間又添3例！包括第3架包機乘客　1患者曾去過夏威夷

林哲熹夜闖女鬼橋　肩上多出重量「崩潰跑整晚」

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

打不死的蟑螂！　生命力強韌4面相「眼睛下三白」命理專家：毅力比常人堅定

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

許孟哲新婚2月…牽手辣妻海灘奔跑！　趙孟姿「閃到你白內障」

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

國際熱門新聞

即／日本又添3例　1人去夏威夷

沖繩司機有戴口罩　仍染新冠肺炎

新加坡再新增9確診病例　累積病例達67例

搜出2411具胚胎屍！護士揭：醫生比賽「誰墮的多」

即／菲律賓撤了　解除對台禁令

洗澡配「充電中手機」！　15歲少女慘死浴室

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

東京再傳2計程車司機確診　全車行進行感染途徑調查！

產檢超音波變靈異照　親媽也嚇壞

陣痛20hrs「生死胎」　母悲痛守屍旁送最後一程

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

美國考慮台灣取代香港「網路樞紐」地位

新冠病毒源自大陸生物實驗室？權威學家回應了

更多熱門

相關新聞

追蹤行程！深圳地鐵16日起「實名制」乘車

追蹤行程！深圳地鐵16日起「實名制」乘車

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，大陸境內確診人數突破6萬例，各城市皆祭出嚴厲的防疫舉措，其中深圳市日前才宣布封閉式管理後，近日又提出自16日開始，「地鐵全線網將全面啟用實名制乘車，以確保地鐵乘客信息可查詢、可追溯」。

病毒嚇跑亞太航空業1800億商機　華航：鼓勵員工休假共體時艱

病毒嚇跑亞太航空業1800億商機　華航：鼓勵員工休假共體時艱

去人多的地方要注意什麼？

去人多的地方要注意什麼？

被網友霸凌 女子臉書「得新冠肺炎」遭起訴

被網友霸凌 女子臉書「得新冠肺炎」遭起訴

盛世公主號取消3航次　退改懶人包

盛世公主號取消3航次　退改懶人包

關鍵字：

美國北韓新冠病毒新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

朱立倫批發言失格　陳時中回應

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

居家檢疫失聯　西門町尋獲3港人

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面