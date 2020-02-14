新冠病毒藥物新突破！「瑞德西韋」猴子試驗有效抵抗MERS

▲新藥物「瑞德西韋」可望治療新冠病毒，在猴子試驗中獲得突破。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國製藥廠吉利德（Gilead Sciences）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），可望治療感染新冠病毒的患者。根據13日發表的最新研究，猴子使用瑞德西韋以後，可有效預防感染中東呼吸症候群（MERS），或顯著緩解症狀。雖然許多在猴子試驗中成功的藥物，在人體身上卻會失敗，但科學家仍認為這項發現為緩解疫情帶來希望。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）展開瑞德西韋的猴子試驗，發現可以有效預防感染MERS，或者顯著緩解症狀，這項結果13日被發表在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）

科學家安排未使用藥物、感染前24小時使用藥物、感染後12小時使用藥物的猴群，6天以後比較結果。他們發現，從未使用瑞德西韋的猴群全都生病了，感染前用藥的猴群沒有症狀，肺部無損傷，病毒含量明顯低了許多，感染後用藥的猴群症狀與肺部損傷輕微，病毒含量較低。

據了解，試驗採納的時間點是病毒在猴子體內最活躍的時間區段。

▲新冠病毒疫情擴散，全球各界都積極開發藥物與疫苗。（圖／路透）



《路透社》報導，根據先前經驗，許多在猴子試驗中獲得成功的藥物，在人體上卻會失敗，瑞德西韋對於感染伊波拉病毒的猴子具有保護作用，在人類身上無效。儘管如此，研究者仍認為這次發現可為緩解疫情帶來希望。

NIAID主任弗契（Anthony Fauci）表示，「這（瑞德西韋）在伊波拉沒有成功，但有一些跡象指出，它在冠狀病毒上可能會成功。」世界衛生組織（WHO）病毒學家基尼（Marie-Paule Kieny）本周在日內瓦主持論壇時提到，中國科學家很快就會展開瑞德西韋的人體實驗，但還需要幾周時間才能知道是否有效。

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