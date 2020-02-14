杜特蒂拒撤禁令理由超瞎　蔣萬安嗆：首位中國境外死亡案例就在菲律賓

記者羅婉庭／台北報導

對於菲律賓總統杜特蒂13日下午表明不會取消對台禁令，國民黨團14日上午召開記者會，表示杜特蒂不願取消禁令理由是「最關切菲律賓人民健康」，此說法根本站不住腳，首位中國境外死亡案例在菲律賓，且「新加坡確診案例遠高於台灣，為何不禁？」

菲律賓總統府12日表示，將會重新審視對台灣的旅行禁令，但杜特蒂隔日表態拒絕，強調此措施將會持續執行，因為他最關切的是菲律賓籍國人的健康與安全。對此，國民黨團建議，政府應該硬起來，參考2013年廣大興案時，對菲律賓採取必要的手段，不要讓其他國家踐踏國格。

立委蔣萬安表示，建議外交部在必要時採取相對應的措施，例如駐菲律賓代表返回、取消菲律賓來台免簽等等，杜特蒂表示是為了保護人民，但理由根本站不著腳，菲律賓更是首位中國境外死亡案例，另外，台灣病例18例確診，新加坡58例，怎麼不禁星加坡只禁台灣？

洪孟楷表示，若外交部至今無法嚴正的向菲律賓抗議，全台灣人民的努力將化為烏有，國民黨絕對力挺採取嚴厲措施，向菲律賓抗議，建議政府應該即刻向菲律賓取消來台優惠免簽措施。

杜特蒂的發言人潘尼羅在總統府的簡報會上，被問到台灣可能取消免簽作為報復時表示，「每個國家都有權採取行動反制任何他們視為牴觸其利益的作為，我們能怎麼辦？」

對此，洪孟楷說，建議立即採取此手段，若菲律賓發言人都講出這樣的話，若無法讓他稱心如意的話，「外交部關門算了！」，也建議即刻召回駐菲律賓代表，且要求將菲律賓駐台代表請回，請他向杜特蒂報告，台灣的疫情控制得宜，沒有他們想得嚴重。

黨團副書記長林奕華則表示，對於菲律賓政府片面取消台人入境，總統蔡英文希望外交部硬起來，但外交部發言人歐江安卻只說表示遺憾，「難道我們只表示遺憾而已嗎？」

林奕華說，可以參考2013年發生廣大興號事件時，國民黨執政祭出11種制裁手段。學者也建議，可使用減少移工配額、拒買菲貨、調整關稅、禁菲律賓令等手段。

林奕華表示，菲律賓是新南向政策主要受惠國之一，但他必須知道，新南向是中華民國的政策，不是中華民人共和國的政策，既然是屬於國家投資，應將菲律賓從優惠政策中一率免除資格，捍衛國格，這都是政府現在可以考量的制裁手段，支持強硬，我們無法接受讓其他國家踐踏國格。

蔣萬安補充，當國人在海外受到這樣的不公對待，政府應該礤取更強硬的反制措施，相關部會包括經濟、科技部、教育部、勞動部，即刻開始盤點、統計，目前有哪些外貿政策中，菲律賓高度仰賴台灣。

他表示，外交部應檢討交涉過程中情資掌握是否不夠精確，希望即刻起能採取強硬態度，盤點相對應措施，而不是菲律賓總統都表明不會取消禁令，仍毫無作為，若政府這次沒有處理得宜，其他東南亞國家可能會比照辦理。

▲國民黨團召開「菲常可惡！政府硬起來」記者會，黨團首席副書記長林奕華發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「菲常可惡！政府硬起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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