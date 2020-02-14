新冠肺炎疫情影響！菲律賓對台灣下禁令　移工無法回鄉

▲菲籍移工無法返台，彰化縣勞工處說依照勞動部相關辦理。（翻攝圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情，菲律賓公告禁止公民前往「中、港、澳、台」等地，彰化縣內有近6千名菲籍移工連帶受到波及，勞工處近日接獲不少雇主詢問希望尋得協助，勞工處提醒聘有菲律賓籍移工的民眾，如遇菲籍移工返鄉探親無法回台或菲籍移工無法如期出境返國者，可依勞動部相關因應措施辦理。

勞工處統計，縣內菲籍移工目前約有5,973人，約佔本縣移工總人數10%，多屬產業類移工。如雇主所聘僱之菲籍移工因返鄉探親而無法於重入國許可期限內返臺者，得向勞動部申請該名菲籍移工再入國許可，或是向勞動部申請廢止該名移工之聘僱許可後，再依規定申請遞補其他國家新移工。

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勞工處指出，若是菲籍移工近期因聘僱期滿、提前解約或其他原因須出境返國者，卻因航班取消或調整，致菲籍移工無法如期出國，得檢附原訂機票紀錄等佐證資料，向勞動部提出說明，惟雇主仍應儘速安排菲籍移工搭乘非臺籍航空公司班機或改由第三地轉機返國，並善盡移工出國前生活管理照顧責任。

勞工處強調，已辦理菲籍移工招募許可，卻因上述禁令無法於許可效期內引進菲籍移工者，得向勞動部申請延長引進效期3個月。

彰化縣政府提醒，如雇主因上述禁令無法依規定辦理菲籍移工聘僱管理作業，勞動部已規劃相關因應措施(可至彰化縣政府勞工處網頁https://labor.chcg.gov.tw/00home/index1.asp-業務專區-勞動權益專區-武漢肺炎勞動權益專區下載)，協助民眾以維護聘僱移工權益，如民眾聘僱移工受有影響，或有相關問題，可撥打彰化縣政府移工聘僱諮詢專線0800-808808，或勞動部0800-085151等免付費電話洽詢。

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