　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九籲讓陸配子女回家　批蔡英文違反《兒童權利公約》精神

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼馬英九呼籲讓陸配子女回家。（圖／翻攝馬英九臉書）

▲馬英九呼籲讓陸配子女回家。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心12日緊急撤回陸委會宣布的陸配子女有條件來台措施，指揮官陳時中強調，該決定主要是以「國人優先」，陸籍子女沒選擇台灣國籍，就必須「自己承擔」。對此，前總統馬英九痛批，總統蔡英文違反《兒童權利公約》精神，應讓陸配子女與父母團員。

馬英九14日在臉書表示，在2014年11月20日「國際兒童人權日」，他以總統身分宣布《兒童權利公約施行法》正式施行，我國雖不是1990年生效的《聯合國兒童權利公約》的締約國，但自此該公約在台灣被「國內法化」後，即具有法律效力，讓國內對未成年者的權利保障與國際接軌，中央與地方各級機關行使職權，依法應都應符合公約有關兒童及少年權利保障之規定。

馬英九指出，《兒童權利公約》第二條規定，不可因為兒童或父母的國籍、族裔、社會背景不同，使其權利受到歧視；第九條要求，應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離；第十條更指出兒童或其父母為團聚而請求入境或出境時，政府有義務依該法規定，秉持人道積極迅速處理。

馬英九提到，2017年11月20日，蔡英文出席《兒童權利公約》首次國家報告國際審查會議時，特別強調政府保障人權的決心，並表示會持續落實公約，保障孩子的尊嚴和權利，然而，此次新冠肺炎疫情爆發後，蔡政府所採取的部分作為，卻明顯與《兒童權利公約施行法》的精神背道而馳，讓人憂心人道精神不彰，人權保障倒退。

馬英九提及，陸委會原本允許「未成年」、「大陸親人無能力照顧」且「父母皆在台灣者」的陸配子女，可專案申請來台，但在蔡英文指示檢討後，隨即撤回這項方案，陳時中還特別強調，當初陸配替子女選擇國籍時，「沒有選擇台灣，就要自己承擔」。

馬英九說明，依現行規定，國人與陸配在大陸地區所生的子女，要取得中華民國國籍，遠比與其他外國籍人士所生的子女更困難，並非不選擇臺灣，而是即便已經選擇入籍中華民國，還必須經過漫長的等待，這一點當過陸委會主委的蔡英文必然清楚，如同陸委會一開始所說，是基於家庭團聚及人道考量，准予他們入境，「總不能讓這些在台生活多年的小孩流浪街頭」。

馬英九痛批，蔡英文一聲令下，就讓這些已選擇台灣、已生活在台灣，卻還沒等到國籍者，無法回台與家人團聚，這些孩子，是《兒童權利公約施行法》所保障的對象，《兒童權利公約施行法》的主管機關，就是喊出「沒有選擇台灣，就要自己承擔」的衛福部。

馬英九認為，面對疾病的威脅，全力支持政府防疫，相信在周全的檢疫配套措施下，對於入境人員的管制，能採行更符合人權及人道的作法；蔡英文曾說「移民和移工，都是我們台灣的一份子」，難道這些父母不在身邊的「台灣之子」，不是台灣的一份子？台灣不是一向以人權立國，以法治自豪？「蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道」。

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

陳其邁推「健保卡整合出入境資訊」：向防疫英雄致敬！

「國民黨就是輸給內鬥」　江啟臣回擊郝龍斌：黨的問題不光是有無私心

快訊／蔡英文「感謝外交同仁努力」：也向菲律賓為台灣發聲朋友致謝

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國兒童權利公約

快訊／又1港人居家隔離失聯！　新北市公布男子姓名協尋

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

1日千萬片！蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

郝龍斌暗酸把黨主席當跳板？　江啟臣：心裡想什麼就會看到什麼　

影／外交部證實菲律賓「撤回對台禁令」　籲WHO儘速更正對我國不當列示

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

陳其邁推「健保卡整合出入境資訊」：向防疫英雄致敬！

「國民黨就是輸給內鬥」　江啟臣回擊郝龍斌：黨的問題不光是有無私心

快訊／蔡英文「感謝外交同仁努力」：也向菲律賓為台灣發聲朋友致謝

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國兒童權利公約

快訊／又1港人居家隔離失聯！　新北市公布男子姓名協尋

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

1日千萬片！蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

郝龍斌暗酸把黨主席當跳板？　江啟臣：心裡想什麼就會看到什麼　

影／外交部證實菲律賓「撤回對台禁令」　籲WHO儘速更正對我國不當列示

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

打不死的蟑螂！　生命力強韌4面相「眼睛下三白」命理專家：毅力比常人堅定

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

許孟哲新婚2月…牽手辣妻海灘奔跑！　趙孟姿「閃到你白內障」

楊麗音節目效果踩婆婆地雷...走心了！「悠悠吐一句話」氣氛僵爆

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

政治熱門新聞

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

又1港人居家隔離失聯！　新北市公布男子姓名協尋

快訊／蔡英文「感謝外交同仁努力」：也向菲律賓為台灣發聲朋友致謝

日本台商「要罷韓摸良心」韓國瑜聽完乾笑

快訊／外交部證實菲律賓「撤回對台禁令」　籲WHO儘速更正對我國不當列示

陳其邁推「健保卡整合出入境資訊」：向防疫英雄致敬！

3香港人居家隔離失聯　北市公布姓名協尋

江啟臣批郝龍斌：國民黨就是輸給內鬥

快訊／馬英九為陸配子女開嗆　蔡英文：做過總統該知道「疫情掌控最優先」

朱立倫：陳時中這次發言相當失格

菲國禁台令　兩任政府處理大不同

稱台屬「社區感染國家」　外交部：洽請韓方更正

更多熱門

相關新聞

疫情還在延燒！　一天百萬朵玫瑰「直接銷毀」

疫情還在延燒！　一天百萬朵玫瑰「直接銷毀」

今日是情人節，但因為新冠肺炎疫情影響，商家生意大受衝擊。雲南斗南花卉產市場數據顯示，2020年情人節期間，花卉交易量、供應量不到去年同期的一半，批發價格僅去年1/3，甚至更低。2月10日上百萬枝鮮花被銷毀。

暗指韓國瑜、侯友宜整天戴口罩？　蘇貞昌回應了！

暗指韓國瑜、侯友宜整天戴口罩？　蘇貞昌回應了！

居家檢疫溜出門只罰1萬　柯P：再不聽就要加錢

居家檢疫溜出門只罰1萬　柯P：再不聽就要加錢

600億紓困方案救經濟！交通獨漏客運業？

600億紓困方案救經濟！交通獨漏客運業？

菲拒撤禁令　柯P：在台11萬菲人都不要回家？

菲拒撤禁令　柯P：在台11萬菲人都不要回家？

關鍵字：

馬英九陸配子女蔡英文兒童權利公約武漢肺炎台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

朱立倫批發言失格　陳時中回應

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

居家檢疫失聯　西門町尋獲3港人

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面