馬英九籲讓陸配子女回家　批蔡英文違反《兒童權利公約》精神

▲馬英九呼籲讓陸配子女回家。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心12日緊急撤回陸委會宣布的陸配子女有條件來台措施，指揮官陳時中強調，該決定主要是以「國人優先」，陸籍子女沒選擇台灣國籍，就必須「自己承擔」。對此，前總統馬英九痛批，總統蔡英文違反《兒童權利公約》精神，應讓陸配子女與父母團員。

馬英九14日在臉書表示，在2014年11月20日「國際兒童人權日」，他以總統身分宣布《兒童權利公約施行法》正式施行，我國雖不是1990年生效的《聯合國兒童權利公約》的締約國，但自此該公約在台灣被「國內法化」後，即具有法律效力，讓國內對未成年者的權利保障與國際接軌，中央與地方各級機關行使職權，依法應都應符合公約有關兒童及少年權利保障之規定。

馬英九指出，《兒童權利公約》第二條規定，不可因為兒童或父母的國籍、族裔、社會背景不同，使其權利受到歧視；第九條要求，應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離；第十條更指出兒童或其父母為團聚而請求入境或出境時，政府有義務依該法規定，秉持人道積極迅速處理。

馬英九提到，2017年11月20日，蔡英文出席《兒童權利公約》首次國家報告國際審查會議時，特別強調政府保障人權的決心，並表示會持續落實公約，保障孩子的尊嚴和權利，然而，此次新冠肺炎疫情爆發後，蔡政府所採取的部分作為，卻明顯與《兒童權利公約施行法》的精神背道而馳，讓人憂心人道精神不彰，人權保障倒退。

馬英九提及，陸委會原本允許「未成年」、「大陸親人無能力照顧」且「父母皆在台灣者」的陸配子女，可專案申請來台，但在蔡英文指示檢討後，隨即撤回這項方案，陳時中還特別強調，當初陸配替子女選擇國籍時，「沒有選擇台灣，就要自己承擔」。

馬英九說明，依現行規定，國人與陸配在大陸地區所生的子女，要取得中華民國國籍，遠比與其他外國籍人士所生的子女更困難，並非不選擇臺灣，而是即便已經選擇入籍中華民國，還必須經過漫長的等待，這一點當過陸委會主委的蔡英文必然清楚，如同陸委會一開始所說，是基於家庭團聚及人道考量，准予他們入境，「總不能讓這些在台生活多年的小孩流浪街頭」。

馬英九痛批，蔡英文一聲令下，就讓這些已選擇台灣、已生活在台灣，卻還沒等到國籍者，無法回台與家人團聚，這些孩子，是《兒童權利公約施行法》所保障的對象，《兒童權利公約施行法》的主管機關，就是喊出「沒有選擇台灣，就要自己承擔」的衛福部。

馬英九認為，面對疾病的威脅，全力支持政府防疫，相信在周全的檢疫配套措施下，對於入境人員的管制，能採行更符合人權及人道的作法；蔡英文曾說「移民和移工，都是我們台灣的一份子」，難道這些父母不在身邊的「台灣之子」，不是台灣的一份子？台灣不是一向以人權立國，以法治自豪？「蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道」。