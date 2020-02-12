說蔡英文政治運氣好…錯了嗎？　趙少康拍桌嗆：出來跟我辯論

▲趙少康稱蔡英文政治運氣不錯惹議，怒嗆出來辯論。（圖／翻攝TVBS少康戰情室）



記者蔡文鈴／台北報導

政論節目主持人趙少康日前稱總統蔡英文能控制武漢肺炎是「政治運氣不錯」，結果遭綠營人士批評。對此，趙少康12日於在節目中回嗆，「我說蔡英文政治運氣不錯，我講錯了嗎？」

趙少康表示，我們防疫策略是阻隔於境外，「我說蔡英文政治運氣不錯，我有講錯嗎？我有說防疫不要努力嗎？也沒說防疫做不好啊」，麻煩的是境內嘛，如果境內染病要怎麼辦？

趙少康強調，說蔡英文運氣不錯，沒有貶損的意思欸，事實上是這樣嘛！甚至還拍桌說，「哪個人站出來跟我辯論啊，說蔡英文政治運氣不好。」

趙少康認為，總統政治運氣好，對台灣有什麼不好？防疫有沒有努力，那是另一回事跟這無關， 如果民進黨沒有減少陸客的政策，然後武漢肺炎疫情爆發，台灣一封關，那台灣不是慘了嗎？他再澄清，所謂運氣是原來沒想到，結果因禍得福，不是這樣子嗎？講錯了嗎？

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