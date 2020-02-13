印尼2.6億人卻「0確診」新冠肺炎　東協報告曝關鍵原因

▲日前自大陸武漢撤離的印尼國民，下機時都被機場檢疫人員噴灑消毒劑。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情全球延燒，但印尼卻很罕見地至今都未傳出有確診個案；連先前的撤僑包機中，也沒有傳出有人感染，引起各界熱議。甚至引發哈佛公衛學者，對印尼「0感染紀錄」的質疑。東協為此對印尼展開調查，也分析出印尼至今「0確診」的原因。

根據《雅加達郵報》（Jakarta Post）報導，有美國媒體引述哈佛公衛學院的說法，對於印尼至今保持「0確診」的紀錄感到質疑。外界指印尼之所以能維持「0確診，是因為印尼缺少醫療和檢疫設備，讓許多隱性感染者沒被查獲。但對於這樣的說法，印尼衛生部長普常多（Terawan Agus Putranto）則嚴正反駁，強調印尼國內的醫療檢疫設備充足，這樣的說法，是對印尼的侮辱。

而根據東協的報告，印尼於本月1日派專機至武漢，撤離印尼國民，雖然印尼政府以「大家都很健康」為由，沒對243名自武漢撤離的僑民進行檢疫，不過目前這些人，都被安置在納土納群島隔離觀察中。

而據《ASEAN Briefing》最新資料顯示，為防堵病毒入境，印尼當局已在機場、港口和邊境地區等共135個入境口岸，安裝熱掃描儀和醫療檢測站。且當地除了將新加坡旅遊警示等級，提升至黃色外，還禁止過去14日曾赴中國大陸的旅客入境、減少兩地飛航班機，印尼人力部，目前也要求仲介停止派遣移工至大陸工作，都是印尼目前的防疫作為。

東協報告指出，目前印尼雖無確診病例，但有數名患者正在觀察中，當地醫院也都有依照國際規範，做好相關防疫準備。

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