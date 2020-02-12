陸配子女返台政策撤銷　陳時中說重話「當初選擇國籍、現在自己承擔」

記者洪巧藍／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續延燒，陸委會主委陳明通昨（11）日才用「小明的故事」闡述陸配子女遭遇困境，宣布可有條件申請來台，不過中央流行疫情指揮中心今（12）日召開記者會，第一件事就是宣布撤回該項政策。指揮官陳時中表示，考量國內防疫相關量能，必須以國人為優先；他也說，陸配子女一開始是可以選擇國籍的，既然沒有選擇台灣的國籍，現在就必須自己安排、自己承擔。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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陳時中說，居家檢疫和居家隔離都是無差別管理，不會因為你是什麼樣的身份，而特別不一樣，但在邊境管制必然有差別，邊境管制上最大原則是「國人優先」。特別是現在中國大陸還有很多具本國籍台商，接著的清明節就有一波返回祭祖，各方面活動會陸續展開，如果現在任意去開放邊境，反而會擔心到時量能可能會不足。

▲陸委會主委陳明通，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中現場清點數字，目前自中港澳返台需要居家檢疫1天約5000人，在人數沒有增加的情況下，14天下來最少有7萬人需要追蹤，況且現在還有人在「趴趴走」，如果社區防疫沒有做好又增加負擔，恐怕會成為破口，也因此，政策有必要檢討。

另從檢驗量能來看，現在每天可以檢驗1010份檢體，而單日約有310件，雖然好像僅使用1/3，但有些又必須二採陰性作為判定，一旦沒有好好整備，量能就會出現問題；另病房的部份，目前使用4成，但如果檢驗量能不足，就會增加醫療院所負擔，光是等待採檢就會把醫院塞爆。

陳時中說，能夠理解有親情的考量，但仍要以國人優先為原則，他強調「光本國籍要解決的已經有很多問題」，像是鑽石公主號、寶瓶星號等情況，顯示隨時都可能出現突發問題，因此不容許台灣相關量能沒有用在國人身上，不得不把陸委會的決定給撤銷。

陳時中並分析，現在可以看到兩種情形，一種是父母和陸配子女一起在大陸，此時可以就地做好照顧，若父母先回來，把孩子留在大陸，那自然會做好適當的安排，不需要擔心無人照顧的問題。他也說出重話，雖然陸配有壓力、需有所承擔，但是最開始對於這樣的國籍選擇是可以選的，已經選擇了他的國籍，沒選到台灣的國籍，現在必須自己作安排，自己承擔。

▲衛福部長陳時中說，防疫上有三個原則：人在台灣，醫療絕對無差別待遇，全力救治；居家檢疫、居家隔離，無差別管理，不會因身份而有差別；邊境的管制上，最大的原則，國人優先。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）