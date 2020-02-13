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菲律賓拒台入境　宿霧最大購物商場冷清...台籍導遊返台謀出路

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記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）造成菲律賓10日頒布禁台人入境命令，連當地的台灣導遊也連帶受影響，有導遊指出，10日發布禁令之後就想辦法要回台，且宿霧當地的街上也幾乎都是菲國當地人以及歐美人士居多，連最大的購物商場也看不見台灣人的蹤跡。

1名在宿霧的台灣籍導遊（化名：小夫）表示，10日菲律賓政府突然發出禁止台灣人入境的公文，造成旅行社以及自由行旅客無法按照表定時間出遊，行程整個大打折扣，紛紛向旅行社取消行程並提出申請要求退費。

▲▼宿霧的街道以及百貨商場幾乎都看不到台灣人蹤跡，據悉如果未離境恐將受到重罰。（圖／民眾提供）

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▲菲律賓宿霧的街上幾乎看不見台灣、大陸旅客，僅剩下當地居民以及歐美遊客居多。（圖／民眾提供）

小夫表示，禁令頒布之後，菲律賓也同樣要求台灣人不得參加宿霧的「觀賞鯨鯊」行程，更規定台灣人不得下水，另外，除了搭飛機之外也不能搭乘任何船隻出海，只能前往宿霧機場返國。

據悉，菲律賓政府還規定，如果有中、港、澳、台四地的旅客不願意返國，恐遭到菲律賓政府裁罰鉅款，而禁令發布之後，宿霧的街上明顯看不到台灣旅客，幾乎僅剩歐美人士以及菲國居民。

▲▼宿霧的街道以及百貨商場幾乎都看不到台灣人蹤跡，據悉如果未離境恐將受到重罰。（圖／民眾提供）

▲宿霧最大的百貨商場大多是台灣人、大陸人聚集，現因新冠肺炎商場內卻看不見台灣人。（圖／民眾提供）

小夫直言，連宿霧最多華人聚集的百貨商場AYALA，在發布禁令後完全看不到台灣旅客，原本這個商場都是讓台灣旅客逛街、購物以及吃飯的地方，但目前也都看不見有任何台灣人出沒。

▲▼宿霧的街道以及百貨商場幾乎都看不到台灣人蹤跡，據悉如果未離境恐將受到重罰。（圖／民眾提供）

▲宿霧的街道以及百貨商場幾乎都看不到台灣人蹤跡，據悉如果未離境恐將受到重罰。（圖／民眾提供）

小夫在薄荷島擔任導遊，也坦言目前疫情造成當地台灣導遊只能回台灣，也只能在台灣等到疫情過後，菲律賓如果有開放再過去，或者轉戰其他沒有禁止台灣人入境的地方先待著。

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