京站免費送「次氯酸抗菌液」　2／17起每日限量1千名

▲京站時尚廣場2／17起免費提供會員防護液，可至服務台領取。（圖／京站提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情未歇，旅遊、航空業受到衝擊，而民眾出門意願大減加上觀光客減少，實體消費市場人潮銳減，位於台北車站商圈的京站時尚廣場，今（2／13）宣布從2／17起至2／26共10天，只要憑Q卡及自備空瓶，可免費領取「次氯酸清潔防護液」，每天限量1000份。

新冠肺炎疫向國際蔓延極爆發不到1個月，影響經濟活動甚鉅，眾多產業被受影響，也有通路業者準備進入「長期抗戰」，實體通路如百貨積極對外喊話，表示將落實消毒機制欲挽回客戶信心，面臨逐漸下滑的來客數，京站針對會員主動推出「防疫利多」，提供次氯酸清潔防護液讓消費者領取，不但兼顧服務之外，也能帶動來館人潮。

京站表示，新型冠狀病毒疫情延燒，個人手部清潔及環境清潔同樣重要，次氯酸水是專家認定的抗菌選擇之一，抗菌效果完全不亞於酒精，對皮膚傷害更小，其特性為強烈的氧化力，能使微生物的蛋白質氨基酸氧化分解而失去活性，具有優異的抗菌效果，PH值符合人體酸鹼，因此對人體無害又對環境無汙染殘留。

從2／17至2／26止，基於服務與照顧會員卡友，京站也推出特別活動，推出憑Q卡及自備「不透光空瓶」，可至1F服務台旁兌領100ml的次氯酸清潔防護液，活動期間每人每卡限領1次，每天限量發放1千份，共1萬份兌完為止。