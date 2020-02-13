　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

京站免費送「次氯酸抗菌液」　2／17起每日限量1千名

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲京站時尚廣場。（圖／京站提供）

▲京站時尚廣場2／17起免費提供會員防護液，可至服務台領取。（圖／京站提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情未歇，旅遊、航空業受到衝擊，而民眾出門意願大減加上觀光客減少，實體消費市場人潮銳減，位於台北車站商圈的京站時尚廣場，今（2／13）宣布從2／17起至2／26共10天，只要憑Q卡及自備空瓶，可免費領取「次氯酸清潔防護液」，每天限量1000份。

新冠肺炎疫向國際蔓延極爆發不到1個月，影響經濟活動甚鉅，眾多產業被受影響，也有通路業者準備進入「長期抗戰」，實體通路如百貨積極對外喊話，表示將落實消毒機制欲挽回客戶信心，面臨逐漸下滑的來客數，京站針對會員主動推出「防疫利多」，提供次氯酸清潔防護液讓消費者領取，不但兼顧服務之外，也能帶動來館人潮。

▲京站時尚廣場。（圖／京站提供）

京站表示，新型冠狀病毒疫情延燒，個人手部清潔及環境清潔同樣重要，次氯酸水是專家認定的抗菌選擇之一，抗菌效果完全不亞於酒精，對皮膚傷害更小，其特性為強烈的氧化力，能使微生物的蛋白質氨基酸氧化分解而失去活性，具有優異的抗菌效果，PH值符合人體酸鹼，因此對人體無害又對環境無汙染殘留。

從2／17至2／26止，基於服務與照顧會員卡友，京站也推出特別活動，推出憑Q卡及自備「不透光空瓶」，可至1F服務台旁兌領100ml的次氯酸清潔防護液，活動期間每人每卡限領1次，每天限量發放1千份，共1萬份兌完為止。

▲京站時尚廣場。（圖／京站提供）

ET快訊
LIVE／接回「鑽石公主號」22台人？指揮中心最新說明
南部媽逛小超市「每天還有賣口罩」　他驚呆求解：1包5個...
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

京站免費送「次氯酸抗菌液」　2／17起每日限量1千名

台隆手創館官網追加2000瓶乾洗手　半天狂賣百盒兒童口罩

東森購物王令麟號召千萬會員挺小農　2/13首波開賣鳳梨釋迦

東森自然美捐50萬人民幣抗疫！執行長林燕玲喊話：隔離病毒不隔離愛

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

京站免費送「次氯酸抗菌液」　2／17起每日限量1千名

台隆手創館官網追加2000瓶乾洗手　半天狂賣百盒兒童口罩

東森購物王令麟號召千萬會員挺小農　2/13首波開賣鳳梨釋迦

東森自然美捐50萬人民幣抗疫！執行長林燕玲喊話：隔離病毒不隔離愛

新冠肺炎「漏網輕症」親筆信曝光：只要家人社會平安，我願被隔離

快訊／第二例解除隔離！第10例「傳給妻子才確診」輕症台商痊癒

「媽媽終於被當成人了！」孟加拉性工作者...首次舉行穆斯林葬禮　

最容易被渣男騙的3大星座女　巨蟹一陷入愛情就願意付出所有

烤鴨能外送！五星級合菜在家吃　可外送外帶飯店懶人包

太邪惡！萬波全新復古「雞蛋糕X珍珠奶茶」　療癒黃、奶漸層還有OREO口味

美起訴4解放軍成員　陸國防部：從不參與網路竊密活動

高雄偏鄉衛生所護理人員遭徵調　控「爆肝班表」！衛生局長回應了

古馳、巴黎世家於大陸關店過半　Burberry坦承影響恐大於SARS時期

採條例、方案並行　政院600億紓困預算將送立院審議

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

消費熱門新聞

肺炎關鍵期外出衣物記得徹底洗淨

小7也能「APP咖啡寄杯」了！

京站2／17起送「次氯酸抗菌液」

台隆手創館追加乾洗手　官網開賣

DIY布口罩重複使用　超低成本僅25元

常見消毒產品該如何選擇?

2020揪朋友一起買料理機現省6千

挺小農！東森購物2/13首波開賣鳳梨釋迦

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

「全家X貝禮詩」打造2款超狂特調飲品

iRent共享電動機車前進桃園　前6分鐘1元

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

更多熱門

相關新聞

邊走邊殺菌 重慶公司蓋「消毒通道」

邊走邊殺菌 重慶公司蓋「消毒通道」

印尼「0確診」　東協報告曝原因

印尼「0確診」　東協報告曝原因

春秋航空促銷　飛大陸單程票僅27元

春秋航空促銷　飛大陸單程票僅27元

濟南市委書記王忠林接任武漢書記

濟南市委書記王忠林接任武漢書記

快訊／經濟部：徵用口罩、禁止出口「延長到四月」

快訊／經濟部：徵用口罩、禁止出口「延長到四月」

關鍵字：

京站京站時尚廣場武漢肺炎肺炎疫情清潔液次氯酸

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

陸配子女不選「台籍」有五理由

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面