幕後／多位立委陳情案釀陸委會暴衝開放陸配子女　蔡英文急拉防疫專業評估

▲陸委會主委陳明通出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

陸委會11日「開放陸配子女來台」相關政策，掀起國內輿論反彈。據了解，追溯源頭，主要是近期諸多立委向陸委會抗議，呼籲放寬，因此法政處才著手研議，但問題在於，在未跟防疫中心討論下就公布，才釀成大火。

陸委會11日下午2時宣布，持社會考量專案長期居留證或長期探親證之國人或陸配的中國大陸子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後須居家檢疫14天。但政策一經宣布，隨即引來強烈反彈。

此案追溯源頭，據了解，陸委會近期有多位立委提出陳情案，舉例來說，國民黨立委林奕華就有公開向媒體表示，陳情人攜眷陪同陸配回中國大陸過年，但政府在26日突然宣布中國大陸人士來台限制，導致本國籍人士與陸配婚生之未成年子女，在年後回國時，被阻於國門之外、無法入境。

正因為有諸多委員的陳情案，陸委會法政處才就類似案件做規劃因應，但據了解，主要問題在於，法政處在決議之後，並未進入防疫體系、防疫指揮中心討論就暴衝，結果才釀成大火。

據了解，在爭議發生之後，總統蔡英文在例行的國安會議中，在就此議題討論時，各個官員們多認為應回到防疫體系，由專業來決定。因此，最後才將這個議題丟回防疫中心，由專家來討論，並做整體的重新評估。蔡英文也在臉書證實，她請指揮中心同仁就防疫專業的考量，對昨天提出的方案再做檢討。

最後，中央疫情指揮中心指揮官陳時中於12日下午1時表示，經過與陸委會商議，決定撤回陸委會11日「開放陸配子女來台」的相關政策，陸配子女滯留中港澳者，若不具我國國籍，都不同意入境。

「開放陸配子女來台」的政策，也在這不到24小時內經歷4次修改，從最初「開人道的小門」，到加上各項嚴格的要件，最後髮夾彎緊急撤回，變成「當初國籍沒選台灣，現在應該自己承擔」。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）