實名制買口罩第2天民眾仍排隊搶購　藥師公會建議勤洗手最重要

▲桃園區藥局在實名制上路第2天，仍有不少民眾排隊搶購。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

實名制買口罩上路第2天，7日為身分字號字尾單數民眾購買首日，桃園區健保藥局仍然有不少民眾排隊搶購，桃園區有李姓市民說，6日排隊結果沒買到，今天改由老婆上陣，希望運氣好一點能排到，但家中還有長者，2片似乎太少了，所以家人分開來買，機會比較大；桃園市藥師公會建議，有需要者再去排隊購買，另外，勤洗手才是防疫最重要的事情。

桃園市多家健保特約藥局7日進行第2天實名制口罩開賣，但仍吸引許多民眾排隊搶購，因每家藥局都限量成人口罩200片、兒童口罩50片，不少民眾抱怨根本搶不到，尤其因分流還分成身分證字號單雙數購買，讓許多有需要民眾搞不清楚，排好長隊伍輪到自己才知道因身分證字號字尾不同無法申請號碼牌，白白浪費許多時間。

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▲桃園區藥局在實名制上路第2天，仍有許多民眾排隊搶購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市藥師公會理事長謝志忠指出，有了首日開賣出現的種種問題，有經驗後購買動線與流程會應該會更順利，他認為現階段要讓有需要者先購買，不用那麼急著先搶購，另外，防疫最重要的還是要勤洗手，才能有效杜絕病菌感染機會。

謝志忠認為，桃園市個特約健保藥局有了首日實名制購買口罩經驗後，第二天開始應該會熟捻，包括系統測試、排隊隊伍動線安排等流程，尤其藥師與民眾更應加強溝通，避免造成不必要紛爭，公會將彙整各藥局提供意見製成表單提供給市府衛生局與中華民國藥師公會全國聯合會參考，也希望民眾能多體諒。

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