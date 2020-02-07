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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／【口罩之亂】實名制可踐行分配正義嗎

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針對社會上瀰漫的口罩之亂，某些民眾可能買不到口罩以防範武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布口罩販售實名制於2月6日上路！健保署說，為讓口罩利用公平及透明，由中華郵政配送口罩至健保特約藥局，民眾持健保卡就可以買到。筆者以為，實名制可以減少「買不到」的民怨，但如何再細思「購買公平」與「口罩分配正義」的差別？

為解決口罩之亂，經濟部首創政府購置設備直接生產方式，出資2億元建立62條口罩產線，2月3日起陸續上線，使每日產能拉高到一千萬副。口罩購買採實名制後，民眾持健保卡就可在健保特約藥局購買，每人在7天內限購2副，每副降價為5元，遠低於國外價格，例如香港每副約5.2〜31元新台幣（下同）、日本38元、韓國8〜35.89元、泰國8.91元、美國9.09〜24.23元等。

行政院於1月底公告「一般醫用口罩及外科手術口罩」為生活必需用品，若有囤積哄抬口罩價格的行為，除可依《刑法》第251條第1項第3款的哄抬、囤積商品牟利罪，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。法務部強調，目前已通令各檢察機關啟動查緝民生犯罪聯繫平台，並主動與當地警政、衛政等機關通力合作，防止囤積或哄抬價格，造成民眾搶購及恐慌。

另依據《傳染病防治法》54條第1項：「中央流行疫情指揮中心成立期間，各級政府機關得依指揮官之指示，徵用或調用民間土地、工作物、建築物、防疫器具、設備、藥品、醫療器材、污染處理設施、運輸工具及其他經中央主管機關公告指定之防疫物資，並給予適當之補償。」中央流行疫情指揮中心於1月31日起，全數徵用國內口罩工廠生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，不少民眾即便到口罩製造工廠也買不到口罩。

把口罩留給防疫人員及需要的民眾，這才是分配正義！目前台灣並沒有社區傳染個案，感染風險較低，希望不肖業者不要趁防疫之危，製造口罩恐慌之亂。筆者以為，搶購口罩是種人類本能，無可非議！但千萬不要囤積、哄抬價格；建議身體健康的民眾，依政府規定的實名制來購買口罩，但不必過度擔心疫情而恐慌搶購。自主健康管理才能提高免疫力，對抗病毒更有效。

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▲雲林科大科技法律研究所 蘇南教授●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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