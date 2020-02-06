陸配回娘家過年返台住飯店隔離　才一晚就想回高雄家...直闖桃園高鐵站

▲大陸籍許姓女子5日入境台灣，依規定需自主隔離14天，但6日卻違規脫離被警方及時在高鐵桃園站攔獲，送交衛生局處置。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局6日中午接獲鐵路警察局通報，1名許姓女子未經通報自行離開自主隔離飯店，自行前往高鐵桃園站欲搭車南下，警方及時攔查許女，送交衛生局人員處理；據指出，許女5日自大陸寧波返台，原本6日回高雄住家自主管理，但未依規定通報衛生局協助，竟自行前往高鐵站搭車，所幸及時被警方攔查。

據指出，6日中午12時17分許，鐵路警察局台北分局板橋分駐所執行高鐵桃園站機動勤務時，接獲桃園市衛生局通報，1名年約40多歲大陸籍許姓女子，未經通報自行離開自主隔離飯店，飯店查出許女離開後馬上通報衛生局，衛生局請警方協助攔查，結果在12時31分及時在高鐵桃園站南下月台查獲許女。

經查，許女於2月5日從大陸浙江寧波返台，依規定均需居家自我隔離14天，原本預計6日返回高雄住家自主管理，但未依規定通報衛生局協助，卻自行前往高鐵桃園站搭車，高鐵桃園站已針對許女行經動線完成消毒作業，衛生局則於14時11分抵達高鐵桃園站接手處置。

鐵路警察局指出，目前是防疫非常時期應，居家檢疫或隔離者應遵守相關規定，如違反居家隔離與檢疫規定者，最高可從嚴懲處15萬元罰鍰；衛生局則表示，將針對許女為何自行脫離進行了解，並提供相關防疫與居家檢疫資訊。

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