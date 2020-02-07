1200多人擠破頭！桃機檢疫站96名勇者「一晚上」額滿了　最快明日上工

▲返國後如身體不適，請主動向機場發燒篩檢站通報，防疫人員將協助進行健康評估。（圖／疾管署提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「國家需要你！」桃園國際檢疫站昨發出徵才資訊，需要96人協助桃園機場的檢疫作業，並開出34.9K到40.9K薪資。消息一出，掀起熱烈回響，結果才短短一個晚上的時間就已額滿，疾管署人事科洪科長也指出，最快明天上工。

疾病管制署昨晚在臉書po徵才文，表示目前桃園國際機場檢疫站需要96名定期契約的約用助理，共有白班、夜班、大夜班等3個班次，而薪水分別為3萬4916元、4萬901元、4萬901元，並依實際出勤每日補給交通費500元。

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▲桃機檢疫站徵才。（圖／翻攝疾病管制署 - 1922防疫達人臉書）

上面指出，助理工作時間為到任後6個月簽約，國內外大學（含）以上學校畢業都可報名，必須具備護理師執照、全民英檢初級或相當等級的英語檢定能力者更好；至於主要工作內容為，協助回收旅客的入境健康聲明卡，及健康評估等相關業務。

雖然報名截止時間為2020年2月10日，不過報名情況超踴躍，才短短半天時間，每個班次都吸引400多人報名。疾管署人事科洪科長指出，目前會先採取較寬鬆的審核方式，徵才者線上填完資料，並帶文件來面試，「最快明天就可以上工，不過每個人上工時間不一致，但都是做滿6個月。」

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