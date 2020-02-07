竹市府108人小組「1人顧1間藥局」　口罩最新資訊「1秒知曉」

▲竹市府「108人小組」進駐藥局，回報線上地圖一鍵即知口罩所在。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

實名制免緊張，新竹市政府組成「108人小組」通報系統，地圖一鍵即知口罩在哪。6日起藥局販售實名制口罩，為讓民眾能順利取得口罩，新竹市政府派出「108人小組」進駐108家健保特約藥局，協助購買人流、排除網路系統問題，並即時回報口罩銷售狀況，更新於竹市府所製的「新竹市口罩存貨地圖」，民眾只要點開地圖上藥局據點，一鍵即知開賣時間、口罩售完與否，購買口罩可免去路途奔波。

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▲▼新竹市政府組成「108人小組」通報系統，不僅協助藥局排除各項狀況，更第一時間回報口罩銷售情形，更新於「新竹市口罩存貨地圖」。

6日口罩實名制開賣第一天，竹市衛生局、所即動員108人，至108家健保特約藥局現場協助排除各項狀況，經首日經驗滾動檢討，7日新竹市政府組成「108人小組」通報系統，不僅協助藥局排除各項狀況，更第一時間回報口罩銷售情形，更新於「新竹市口罩存貨地圖」 ，也製作新竹市健保特約藥局列表，民眾能隨時掌握「特約藥局據點」、「口罩售罄與否」、「當日與隔日販售時間」等一手資訊，若當日口罩已售罄，則不會再顯示於地圖上，便民服務讓民眾減少路途奔波與排隊等候時間。

衛生局表示，提醒民眾每家健保藥局憑健保卡可購買2片口罩，身分證末碼單數週一、三、五購買，身分證末碼雙數週二、四、六購買，周日都可買，每人每7天購買1次，並可多帶另1人健保卡代買，父母可持12歲以下兒童健保卡購買兒童口罩，兒童也可以依照實際需要購買大人型口罩，若7日內未購買到口罩，額度不可留到下周。

衛生局指出，健保藥局每日皆會配發250片口罩，200片成人口罩，50片兒童口罩，提醒民眾分流購買，有慢性疾病患者、有呼吸道症狀者、進出醫院者要戴口罩，開放空間不用戴口罩，平時落實勤洗手，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，及避免出入傳統市場及醫療院所。

民眾如有任何疫情相關問題，歡迎撥打專線1999、本局食品藥物管理科(03)5353170或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

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