高雄國旗哥不排「實名制醫療口罩」改去光南　怒批2片不夠：政府無能

▲光南大批發商場免費發送防護口罩。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

武漢肺炎疫情全球延燒，造成口罩「一罩難求」。光南大批發商場則宣布在7、8日於各縣市門市免費發送「防護口罩」，不過高雄有民眾表示，寧願來排防護口罩，也不想去排「實名制口罩」，甚至怒批：「政府實在太無能了」。

▲光南大批發商場免費發送防護口罩。（圖／記者許宥孺攝）

「11點開始發口罩，只要你有拿到號碼牌都可以領的到！」光南大批發商場在10點30分開始發送號碼牌，高雄文衡店發放1200份，共6000片口罩，雖然發的免費口罩不是醫療用，但還是吸引許多民眾前來排隊，有高雄民眾怕搶不到，早在清晨6點就來排隊等候，幸運卡到第一位，而兌換券在11點18分才真正發放完畢，晚到的民眾也有機會拿到。

▲高雄國旗哥怒批政府無能。（圖／記者許宥孺攝）

有一名自稱「高雄國旗哥」的男子向記者表示，早上並沒有去排對購買實名制的醫療口罩，因為「只有2片怎麼夠？」，國旗哥表示，光南發送的口罩，8點半來排就有了，即使只是防護用的口罩也沒關係，而且明天還會再來排。

高雄國旗哥又說，政治要檢討，實在太無能了，政策初一、十五變來變去，人民沒有辦法接受，越南、柬埔寨都政府自己發，我們還要自己排隊買，實在無法接受。

▲民眾排隊領免費口罩，隊伍排過好幾條街。（圖／翻攝自google地圖）

另一名爸爸則表示，現在外面口罩都買不到，早上去藥局排隊買實名制口罩也買不到，今天來排隊是因為家裡孩子還在讀大學，開學後也需要用到口罩，做家長的要幫孩子存。

►我沒有遲到，是時間遲到了！