光南桃園店免費口罩發放2400份　清晨5點就有人排隊

記者沈繼昌／桃園報導

光南批發連鎖桃園店7日上午發放免費口罩活動，一早就有逾千人排隊領取，業者說，配合總公司在全台各縣市同步發放，桃園店首日準備2千4百份口罩、每人限領5片，以發放號碼牌方式領取；拔得頭籌的馬姓市民說，清晨5點就排隊等候，因有慢性病急需口罩，昨天有到藥局買，但僅2片不夠用，所以一早才來排隊，感謝業者做公益，讓需要口罩的人可以領取口罩應急。

▲光南桃園店7日上午發放免費口罩，吸引逾千市民排隊領取。（圖／記者沈繼昌攝）

▲光南桃園店7日上午發放免費口罩，市民依序排隊領取。（圖／記者沈繼昌攝）

位於桃園市成功路一段的光南批發桃園店於7、8兩天上午11時發放各2千4百份口罩（非醫療用），每份5片，每天各計1萬2千片口罩，7日上午10時不到，桃園店四周已擠滿逾2千市民，排隊隊伍將桃園店圍成一圈，排隊長度超過600公尺，警方派員到場維持秩序，擔心排隊民眾過多造成交通雍塞。

業者透露，配合總公司防疫做公益，在全省各縣市分店同步發放非醫療用口罩，總數為50萬份，其中桃園店準備2千4百份、1萬2千個口罩發放，為避免擁擠造成混亂，員工已發放號碼牌方式讓排隊民眾領取，發完為止讓需要民眾可以憑號碼牌領取免費口罩，桃園店犧牲營業時間做公益，發完才開始營業。

▲光南桃園店7日上午發放免費口罩，排到第1號的馬姓男子清晨5點就來排隊等候。（圖／記者沈繼昌攝）

領取號碼牌1號的馬姓男子說，清晨5點就趕來排隊，他有慢性病身體防疫能力較差，很需要口罩，昨天曾到藥局購買口罩，但只有2片不夠用，所以看到光南有免費口罩發放公益活動，所以一早就來排隊，他很感謝光南配合政府作公益，發放口罩給需要的民眾，但希望政府能盡快解決口罩供需問題，才能有效控制疫情。

▲光南桃園店7日上午發放免費口罩，黃姓婦人清晨6點多就趕來排隊。（圖／記者沈繼昌攝）

黃姓婦人也說，她住在龜山區，因為買不到口罩，藥局排隊者太多，聽到光南免費發放口罩，清晨7點不到就來排隊，雖然只有5個，但可以分給家人使用，個人做好自身防疫，她辛苦一點沒關係。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►桃園再爆3居家隔離者到處亂跑 男「帶女兒去吃飯」到案喊：關11天好悶

►陸配寧波返台「錯過高鐵」住機場旁飯店 今天發燒！送醫救治

►陸配回娘家過年返台住飯店隔離 才一晚就想回高雄家...直闖桃園高鐵站