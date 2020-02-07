光南贈口罩　雲林分店因地理位置顧慮人潮安全提早發放

記者蔡佩旻／雲林報導

武漢肺炎疫情日益嚴峻，「光南大批發」生活雜物連鎖店7日、8日兩天上午11點起全台指定門市免費發送50萬口罩，雲林縣僅一家分店，位於火車站及傳統早市場旁，吸引大批民眾前往排隊，最早到達排隊的阿伯說，5點天未亮就到門口了，而排第二位的小姐也差不多時間到達，至11點開始發放口罩的時間，排隊人龍已達300公尺。

▲光南大批發雲林斗六民生店由總公司給配8000枚口罩，分裝成5枚一人份共1600包，號碼牌從10點30分開始發放，花半小時時間才發到250公尺遠的500號。（圖／記者蔡佩旻攝）

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光南大批發雲林分店「斗六民生店」由總公司給配8000枚口罩，分裝成5枚一人份共1600包，號碼牌從10點30分開始發放，花半小時時間才發到250公尺遠的500號，民眾前往領取情況非常踴躍，排隊人群中有學生表示，不知道是非醫療用，但是覺得對於真的沒口罩的人來說也是彌足珍貴。

光南大批發斗南民生店林店長表示，現場視狀況有提供幾份給身心障礙者與老弱婦孺先領取，以避免人潮太多，又因地處位址與車站、市場相鄰，車水馬龍造成行動緩慢長者及身心障礙者發生危險，林店長說，原為10點開店營業，因發贈口罩關係將開店時間延後，民眾拿到號碼牌可在晚上營業時間結束前領取。

▲光南大批發《斗六民生店》對於身心障礙及老弱婦孺者無法承受久站排隊，店方採少數量先行發給以避免人潮推擠發生危險。（圖／記者蔡佩旻攝）

林店長說，明天同於早上10點30分開始發放號碼牌，視人潮狀況來掌控時間開始放領口罩，林店長提到這場公益活動希望圓滿就好，祈願所有國人都能健康平安，這是公司主要給各分店所執行的方向。

第一位阿伯天還沒亮就來排隊，久等數小時的他呼籲民眾要守規矩排隊，阿伯表示他居住斗六市距離光南分店路程雖僅10公尺，但還是5點就來等；另有媽媽帶著身心障礙的女兒前來排隊，工作人員發現後將其帶離排隊人龍，趕緊塞了兩份口罩到他們手中讓她們先行離開，媽媽低著頭連忙道謝，看見的民眾無不覺得真的太貼心。

▲光南大批發雲林分店「斗六民生店」將口罩分裝成5枚一份共1600包，領取口罩的民眾由工作人員將其雙手噴灑酒精消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲至11點開始發放口罩的時間，排隊人龍已經到建築物後方巷弄內，約有300公尺，民眾前往領取情況非常踴躍。（圖／記者蔡佩旻攝）





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