第一批包機有「數十名陸配」　陸委會：本來就有登記要返台

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

第一批武漢台商包機上有數十名陸配，並不是在陸委會優先名單中。對此，陸委會處長蔡志儒指出，第一波名單確實有陸配，都是跟著先生帶著小孩一起回來，她們也都有居留證，而這些名單本來就有登記要返台。

蔡志儒進一步指出，過去對大陸人士來台管制，湖北、廣東當時都禁止，但對於陸配來說，畢竟還是國人的家人，當時都是可以回來，但回來後還是要接受居家檢疫14天；下一波名單目前已跟陸方正在溝通當中，還是會循既有的基本立場，希望以沒有長期生活支持、短期出差、旅遊探親、老弱婦孺、長期特殊用藥等族群，可以優先放入。

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第一批原訂248人要回來，實際僅有247人，但台商會僅提出244人，落差的那3人不在名單內。陸委會也召開記者會證實，第1批名單並不是按照陸委會要求，以老弱、長期用藥迫切短期出差旅遊的人，一開始了解有50-60人以上，但第一批優先名單不是很理想。

對於第一批包機台商人員有出入，陸委會主委陳明通昨（5）日坦言，名單的確不理想，機上非本國籍最主要是「陸配」，都有台灣居留證，目前都在檢疫所裡，第二批回台還在溝通協調中。

陸委會強調，第一批台商包機問題已經有做進一步檢討，因此下一批還是以「防疫」為優先，一樣是以短期出差、沒有長期生活支撐、老弱婦孺和慢性疾病患者為優先，希望對岸可以充分配合。