首例女台商7分鐘錄音親曝「警覺關鍵」　狂讚：防疫團隊真的很了不起

▲中央流行疫情指揮中心在記者會公開首例女台商的手寫信，以及出院前親自錄製的錄音檔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣首例確診武漢肺炎的女台商今（6）日確定康復，準備安排出院，她也親自手寫信向醫護人員致謝，更親自錄音在記者會上跟全國大眾道歉，「對不起，我打破了0，我真的很抱歉」，而她也特別提到，自己是回台灣過年的，本來就有點身體不舒服，是飛機降落台灣後，聽到空服員廣播特別提醒「有身體不適要向工作人員反應」，所以立即向空服員反應。

女台商在錄音過程哽咽提到「真的沒有人願意生病，但看到護理師要在第一線面對面幫我打針、幫我做治療，天氣冷還要幫我拿被子、幫我拿熱水，看她們手明明很燙，還是幫我拿熱水，真的有很多很多小細節讓我不知道該說什麼，真的只能再說一次謝謝。」

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女台商在7分鐘錄音檔多次哽咽，也不斷強調「台灣人其實很幸福」，但是能抱怨少一點，大家快樂應該會多一點，感恩多一點，大家應該會更幸福會更好！最後也再次跟醫療團隊致謝，「能回台灣真的很好！」

▲女台商手寫信向醫護人員致謝。



手寫信全文：

「沒有任何一個人想要生病」當我看到陳部長在新聞上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿的感慨，我要向第一線的所有防疫人員說聲，你辛苦了！謝謝你們！

您試想：明明知道有被傳染、會有危險的事，你會去做嗎？但第一線的護士、防疫人員，為了要治療我、要幫助我，他們卻必須接觸我、面對我，甚至天冷了為我多拿一床被子、幫我拿熱水、飯冷了微波了、熱了才為我送過來，我的嘴唇裂了，馬上幫我連絡醫生幫我拿藥、拿棉棒。醫生也不厭其煩的為我說明我的病情，給我鼓勵，真的真的真的非常非常非常的謝謝你們

在大陸工作，一直沒有習慣在大陸看醫生，在回台前知道感冒，由於一直沒有發燒，所以也只是想回來看個醫生就會沒事，所以依照自己早就做好的計畫回來過節，下機前聽到飛機的廣播，說有不舒服要告知空服人員，我想自己感冒加上有點喘，就主動告知。說真的，沒有想到就這樣，這個年在醫院過，但也因為這樣，也救了自己一命，也沒有危害到身邊的人，想想如果自己沒說，走出機場，那後果......

當21日得知確診為武漢肺炎，真的是晴天霹靂，完全嚇呆了，謝謝家人從我住院，雖然回來一直沒法見到，但一直在醫院陪我，給我送三餐，給我最大的精神支柱，當然還有身邊的好朋友們一直給我鼓勵，真的非常感恩，謝謝你們。

在台灣，其實真的很幸福，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點、感恩多一點，相信我們的世界更美好，再次謝謝疾管局及所有的醫療團隊，謝謝你們，太感恩了！