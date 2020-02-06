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「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

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▲▼中央流行疫情指揮中心（疾管署）記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣首例確診武漢肺炎的女性台商痊癒了，解除隔離即將出院之際，錄了一段長達7分鐘的心聲表達感謝。女台商在錄音中說道，沒有一個人願意生病，要和所有的人說謝謝，尤其是看到陳時中部長在新聞裡面落淚，那剎那真的很有感觸，因為我是第一例，我打破台灣的0，感到非常的抱歉。

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，國內首例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善、三次採檢皆呈現陰性、X光結果亦有改善，目前恢復狀況良好，已解除隔離限制，可安排出院，並建議後續居家自主管理、定期回診、有症狀通知醫院。

請繼續往下閱讀...

指揮中心指揮官陳時中表示，第一例確診案例已經出院了，出院除了糞便是陰性，也開了專家會診做了出院後的相關安排，自主健康管理怎麼做，會全程護送他回家，雖然不願意曝光個人隱私，想跟社會講一下話，所以錄下這段7分鐘的錄音，另也提供手寫信傳達感謝。

手寫信全文：

「沒有任何一個人想要生病」當我看到陳部長在新聞上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿的感慨，我要向第一線的所有防疫人員說聲，你辛苦了！謝謝你們！

您試想：明明知道有被傳染、會有危險的事，你會去做嗎？但第一線的護士、防疫人員，為了要治療我、要幫助我，他們卻必須接觸我、面對我，甚至天冷了為我多拿一床被子、幫我拿熱水、飯冷了微波了、熱了才為我送過來，我的嘴唇裂了，馬上幫我連絡醫生幫我拿藥、拿棉棒。醫生也不厭其煩的為我說明我的病情，給我鼓勵，真的真的真的非常非常非常的謝謝你們

在大陸工作，一直沒有習慣在大陸看醫生，在回台前知道感冒，由於一直沒有發燒，所以也只是想回來看個醫生就會沒事，所以依照自己早就做好的計畫回來過節，下機前聽到飛機的廣播，說有不舒服要告知空服人員，我想自己感冒加上有點喘，就主動告知。說真的，沒有想到就這樣，這個年在醫院過，但也因為這樣，也救了自己一命，也沒有危害到身邊的人，想想如果自己沒說，走出機場，那後果......

當21日得知確診為武漢肺炎，真的是晴天霹靂，完全嚇呆了，謝謝家人從我住院，雖然回來一直沒法見到，但一直在醫院陪我，給我送三餐，給我最大的精神支柱，當然還有身邊的好朋友們一直給我鼓勵，真的非常感恩，謝謝你們。

在台灣，其實真的很幸福，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點、感恩多一點，相信我們的世界更美好，再次謝謝疾管局及所有的醫療團隊，謝謝你們，太感恩了！

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