寶瓶星號上千台人「明日將靠岸」　陳時中：會盡量讓他們回來

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑、彭懷玉／台北報導

郵輪「鑽石公主號」傳出至少20人感染武漢肺炎，包括1名台灣籍60多歲女性。中央流行指揮中心今（6）日宣佈，即起禁止國際郵輪停靠我國港口，現卻傳出載了上千名台灣旅客的寶瓶星號郵輪，即將在隔天靠岸。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，如果是國人的話，還是會盡量讓他們進來，但需要居家檢疫14天。

指揮中心上午發布新聞稿，有鑑於近期陸續發生數例郵輪旅客或船員感染新型冠狀病毒肺炎之案例，考量國際郵輪屬人口密集、人員互動頻繁之高風險場域，中央流行疫情指揮中心宣布，自即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。

請繼續往下閱讀...

指揮中心執行長周志浩表示，有關寶瓶星號明天歸國一事，這部分還在檢討，雖然目前都不希望靠岸，但對於有既定行程該如何處理，都要再研議。

▲麗星郵輪《寶瓶星號》 。（圖／業者提供）

2020年以台灣基隆或高雄為母港的郵輪分別為公主郵輪旗下的鑽石公主號、盛世公主號等，雲頂郵輪集團旗下的星夢郵輪世界夢號、麗星郵輪寶瓶星號等，以及歌詩達郵輪旗下的新浪漫號、威尼斯號等。

衛福部長陳時中上午出席行政院院會時也表示，已針對郵輪事件正在做疫情調查，病例也會列入管理，因為國際郵輪遊客上上下下管理近乎不可能，郵輪內交互感染非常嚴重，因此下令即刻起國際郵輪禁止停靠我國港口。

雲頂郵輪集團旗下有專為台人打造的麗星郵輪寶瓶星號，雲頂郵輪集團今（6日）表示，主要常駐基隆港的就是麗星郵輪寶瓶星號，目前2月4日基隆港出發的3天2夜那霸行程，原訂於7日返台，因為臨時宣布不得停靠台港口，現正積極和主管機關討論，尋求最合適處理方式。