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影／7分鐘完整音檔曝光！首例女台商哽咽「確診當天晴天霹靂」曝心聲

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記者林妤柔／綜合報導

台灣首例確診武漢肺炎的女性台商痊癒了，解除隔離即將出院之際，錄了一段長達7分鐘的心聲表達感謝。表示很抱歉自己成為第一例，打破了0，也認為台灣人其實很幸福。

▲▼中央流行疫情指揮中心（疾管署）記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，陳時中提到，首例確診女台商有7分鐘錄音檔的話要跟大家說。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

七分鐘錄音檔全文如下：

如果說有一件事情是正確的，但是你可能會危及到生命，你會去做嗎？其實我生病，我想沒有任何一個人願意生病，每個人想法都跟我是一樣的，但是當我生病時，我這個病可能會危害到別人生命的時候，那個人真的願意救我嗎？

在開始，我忍不住要先跟所有的醫療團隊，護士跟疾管局所有的人說謝謝你們，真的是除了謝謝還是謝謝，尤其昨天、前天剛好看到陳時中部長在新聞裡落淚，其實他落淚的那一剎那，我是非常有感觸的，因為我想第一個人、那個人會回來，不是為了讓台灣多一個人。

我是第一例，所以我打破台灣的0，我要說很抱歉，但我想沒有人願意生病，看到陳部長落淚我真的很感動之外，我覺得所有的防疫團隊真的很了不起，就為了那台飛機上的幾個人，要出動多少的人力做後面支援，還有朋友在那台飛機上回來，一回來跟我講「回來真好」，這就是我自己要感覺說的話，我也要跟陳部長跟所有醫療團隊，跟我的范姜醫師說：「謝謝你們」。

你們可以想像我的病可能傳染別人，這些護士要在第一線面對我，幫我打針，幫我做治療，甚至於天氣冷幫我拿杯子、幫我拿熱水，她的手都要燙到，還是要幫我拿熱水，很多小細節我不知道該說什麼，真的再說一次謝謝。

其實，剛才說了沒人願意生病，在大陸工作這麼多年，因為知道大陸的醫療系統拿台胞證去是很不方便的，因為我去的第一個月我曾經過敏，可是我為了看醫生，我一個晚上去醫院，結果後面沒有看成醫生，只有跑藥局，因為他晚上沒有人工只有電腦，雖然電腦化很方便，變成對台胞很不方便，我沒看成醫生，我那時想我要留在大陸嗎？所以對大陸醫療系統很不熟悉。

這回自己後面只是覺得我感冒，感冒之後真的是想說回來看個醫生就好，沒想到我回來會惹這麼大的事情，但是我要很感謝，是因為我原來的想法看個醫生就好，因為我一直沒發燒，我就是有點咳嗽、喉嚨痛，其他部分剛開始我警覺性不夠，只覺得回來就好。

真的是下飛機的時候，我要謝謝他們的廣播，如果有身體不適要講，我回來那天身體狀況不好，一直有喘的現象，可是我沒有發燒，一直到上飛機都沒有發燒，下飛機時聽到廣播說有身體不舒服要講，我覺得這是應該要講的，我跟空服說我有點不舒服感冒，需要跟他們說嗎？空服說要，你先坐一下，非常的客氣，華航的空服，態度很好，請我坐一下，後來所有人下機後，防疫人員來上機看我，幫我量體溫，說你有一點發燒，我想說：啊怎麼會？

跟著到防疫站，一系列自己是矇的，怎麼會是這樣子呢？那時候不知道為什麼我卻不害怕，我覺得很安心，因為知道兒子在機場外面來接我，可是當天其實不曉得自己不能回家，本來是要回來過年，也沒有想到這個年很特別，非常特別，整個都在醫院過，「平安」兩個字只是說一說而已，現在對我來講是很不一樣的。格外有意義吧。

繞了一圈，還是要謝謝我的醫療團隊，也謝謝我的家人，還有我的朋友一直支持我，包括前面幾天我住醫院，三餐怕我不習慣醫院冷食，還每天幫我送進來，這麼遠跑上來，我也只能說，真的就是感恩跟非常的謝謝週邊的一圈人，真的就是這樣。

我忍不住這兩天在醫院因為自己的網路不好，我看了電視，卻有一個感覺，台灣人其實很幸福，但是如果能抱怨少一點，我覺得大家的快樂應該會多一點，感恩再多一點，大家應該會更幸福，應該會更好，我真的這樣想。

最後，我還是要跟所有的醫療團隊跟疾管局人員，還是要真的非常、非常謝謝你們，我能夠檢測第一次、第二次、第三次出院，真的是非常感謝，其實知道的當天對我來說也是晴天霹靂，我也很怕自己是不是影響別人，那我相信醫療團隊會站在醫療者的立場去著想，回到台灣真的很好。

謝謝

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