首例女台商出院「手寫信曝光」：在台灣其實很幸福！

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，國內首例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善、三次採檢皆呈現陰性、X光結果亦有改善，目前恢復狀況良好，已解除隔離限制，可安排出院。女台商親手寫了一封信，感謝醫護人員，表示「沒有任何一個人想要生病」、「在台灣其實很幸福」。

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▲女台商親手寫了一封信「感謝醫護人員的付出」。（圖／女台商提供）*點圖可放大



指揮中心表示，該名個案返國時自覺不適，聽見機上檢疫廣播後主動告知空服人員自身狀況，使檢疫人員可即時因應，給予最適當的處置並立即送醫，不只給予該個案即時的醫療幫助，更沒有危害到身邊的人。個案經治療後已無大礙，並已無檢驗出新型冠狀病毒，今日以手寫稿及錄音檔提供本中心，敘述治療過程中，醫療團隊對她無微不至的治療與照護外，還適時給予支持與鼓勵，使她能順利痊癒，對此表達最大的感謝與敬意。

該個案於手稿中亦特別呼籲，在台灣真的很幸福，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點，感恩多一點，相信我們的世界更美好，再次謝謝疾管署及所有的醫療團隊。

手寫信全文：



「沒有任何一個人想要生病」當我看到陳部長在新聞上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿的感慨，我要向第一線的所有防疫人員說聲，你辛苦了！謝謝你們！

您試想：明明知道有被傳染、會有危險的事，你會去做嗎？但第一線的護士、防疫人員，為了要治療我、要幫助我，他們卻必須接觸我、面對我，甚至天冷了為我多拿一床被子、幫我拿熱水、飯冷了微波了、熱了才為我送過來，我的嘴唇裂了，馬上幫我連絡醫生幫我拿藥、拿棉棒。醫生也不厭其煩的為我說明我的病情，給我鼓勵，真的真的真的非常非常非常的謝謝你們

在大陸工作，一直沒有習慣在大陸看醫生，在回台前知道感冒，由於一直沒有發燒，所以也只是想回來看個醫生就會沒事，所以依照自己早就做好的計畫回來過節，下機前聽到飛機的廣播，說有不舒服要告知空服人員，我想自己感冒加上有點喘，就主動告知。說真的，沒有想到就這樣，這個年在醫院過，但也因為這樣，也救了自己一命，也沒有危害到身邊的人，想想如果自己沒說，走出機場，那後果......

當21日得知確診為武漢肺炎，真的是晴天霹靂，完全嚇呆了，謝謝家人從我住院，雖然回來一直沒法見到，但一直在醫院陪我，給我送三餐，給我最大的精神支柱，當然還有身邊的好朋友們一直給我鼓勵，真的非常感恩，謝謝你們。

在台灣，其實真的很幸福，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點、感恩多一點，相信我們的世界更美好，再次謝謝疾管局及所有的醫療團隊，謝謝你們，太感恩了！

