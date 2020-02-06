LIVE／武漢肺炎新增3確診病例皆為境外移入　指揮中心最新說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增2例境外移入嚴重傳染性肺炎病例，分別為北部40多歲男性及20多歲女性。但在晚間8點30分左右，又緊急宣布晚上9點多召開記者會，新增3名確診病例，全台確診病例為16例。

▲中央流行疫情指揮中心晚間9點30分再度召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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中央流行疫情指揮中心今(6)日晚間公布國內新增3例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例(下稱案1、2、3)，其中案1、案2分別為北部50多歲男性及50多歲女性，兩人為夫妻，1月22日與另2名家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日自香港轉機返台。兩人分別於1月26日及28日出現咳嗽情形，其中案1返國入境時有發燒症狀，當日至診所就醫診斷為感冒，因症狀未改善，因此於2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形故通報；案2入境時無發燒症狀，2月3日就醫時診斷為一般感冒，因其丈夫已於4日通報，因此院方建議其一併採檢通報，經檢驗兩人均確診感染新型冠狀病毒，目前住院隔離中；其同行家人目前均無疑似症狀。

案3為南部40多歲女性，1月21日至24日與另3位家人一同至澳門旅遊，個案2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水、走路會喘等症狀，3日就醫時經檢查因不符通報條件，因此就醫後返家，因症狀持續，個案於5日再次就醫收治負壓隔離病房並採檢，經檢驗確診。目前個案病情穩定，持續治療中。

國內截至目前共計16名確定病例，截至2月6日下午4點，國內共通報21名嚴重特殊傳染性肺炎個案；截至目前共通報1,307名個案，含16名確診、1,166名排除、82名初驗陰性、其餘仍待檢驗。