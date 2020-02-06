俄13歲小妹「肚皮莫名隆起」老媽逼驗孕　扯出胎兒「竟是10歲男孩的種」

▲俄羅斯13歲少女懷孕，竟是10歲男友的種。（圖／翻攝自IG）

記者陳亭伃／綜合報導

一般人所謂認為當媽媽的年紀，大約是在成年之後，但日前俄羅斯的熱列茲諾哥爾斯克城竟出現一名年僅13歲的女學生懷孕，原先家人只以為是食物中毒造成肚子隆起，沒想到經過檢驗發現竟是「懷孕」，逼問之下才知道女兒跟10歲的小男孩發生關係，竟「一槍中獎」。

綜合俄媒報導，13歲的戴利亞（Dasha Sudnishnikova）與母親相依為命，並且在當地學校就讀7年級，日前家人以為戴利亞是因為食物中毒導致不斷出現嘔吐、肚子腫脹的現象，想到經過驗孕測試，竟發現戴利亞已經懷孕，很快消息就傳到了社群媒體上。

不少醫學專家與媒體都相當震驚竟有這麼年輕的少女受孕，而經過調查得知，使女孩懷孕的，竟只是一名10歲的小男童，而男童在接受電視訪問時表示，兩人只是親吻、出現一些親密的動作，但卻沒有想到最後竟然變成「小爸爸」。

戴利亞的母親因為過去被診斷出患有癌症，在得知女兒懷孕後，認為自己在家休養的同時，也能照顧嬰孩，所以並沒有讓女兒墮胎的打算。而母女倆也透過懷孕這件事，希望可以找到願意資助的人，上到節目後引發大批網友關切，然而面對社會的關切，戴利亞卻相當樂在其中分享自己平時的懷孕生活。