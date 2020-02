影／鑽石公主遊輪客「PO船上隔離生活照」　聽敲門聲放飯不得外出…美式早餐惹心酸！

▲鑽石公主號上的外籍乘客記錄著自己被隔離的生活。(圖/翻攝自推特下同)

記者陳亭伃/綜合報導

遊輪「鑽石公主號」日前驗出香港男遊客確診為武漢肺炎(新型冠狀病毒)全船在4日抵達橫濱之後,立即進行隔離,約有3700名遊客要求進一步篩檢。5日傳出新增10例遊輪確診、6日再增加10例,累計目前全船共有20人感染。仍在船上受到隔離的多國旅客,紛紛透過社交網站PO出內部的生活分享。

船上的旅客透過社群網站表示,「這艘遊輪就像是浮動的監獄,5日早上我們還能在甲板上曬太陽、打打乒乓球,但到了5日晚上就被要求不得出來,只能待在房間內」。據悉是因日本查出新增10例遊輪確診。

綜合外媒報導,而共計20例確診的病患,立即被送往神奈川的醫療機構就診,而遊輪一度返回公海收集海水,將海水轉換成船上的淋浴及飲用水。日本衛生大臣表示,目前對3711名乘客與船員進行篩檢,273人將進行進一步篩檢,而這些人之所以被選中,是因為出現了發燒等症狀。

▲船上人員收到的簡易藥物單。

一名乘客亞伯(Mr.Abel)表示,船上已經完全禁止抽菸,所有人被限制在房間內,也不得在走廊上走動,「我們絕對不再坐豪華遊輪了,原本可以在豪華餐廳吃飯,挑選喜歡的菜色,但現在只剩下被送進房間內簡單的早午餐」。

亞伯也透露,當有人敲門,才能打開房門,「我們理解這不是遊輪公司的問題,因為他們也在接受日本衛生局的要求」。鑽石公主號發言人表示,預計將會有其他船隻帶上補給品,並且將提供乘客免費的網路與電話,讓大家與家人聯繫,船上的服務人員也盡力讓客人覺得舒適,鑽石公主號將會繼續與全球醫療單位與日本政府努力合作。

▲直到隔離第二天,外籍乘客收到的餐點,直呼船員真的辛苦。

Day 2: Breakfast in bed, and options for lunch and dinner. It’s impressive how systems are being developed on the fly. #diamondprincess #Quarantine pic.twitter.com/pbtNwmuHsG