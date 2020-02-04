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超硬！俄羅斯擬驅逐武漢肺炎外國患者　疫情列為「非常危險」

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▲▼俄羅斯新總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國新總理米舒斯金防疫動作頻頻。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

俄羅斯上周確診兩名2019新型冠狀病毒病例，該國展開大動作防疫，新上任的總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）更宣布，已簽署一項防範病毒在境內傳播的項目，包括驅除感染的外國人。

綜合《俄塔社》、《路透社》報導，俄羅斯當局正在商討驅逐感染新型冠狀病毒外國人的程序；該國副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）3日告訴記者，現階段還在確定驅逐的地點。

米舒斯金則表示，政府簽署的計畫中，包含驅逐感染新型冠狀病毒的外籍公民，「如果外國人診斷出罹患這種疾病，這將允許我們進行驅逐，並實施包括隔離的的特別限制。」目前，俄羅斯已關閉與中國的邊界。

米舒斯金告訴資深政府官員，莫斯科正式將新型冠狀病毒列為「非常危險」的疾病，這能授權當局採取更多行為。他還提議延遲該國預計12到14日於黑海城市索契（Sochi）舉行的年度經濟論壇。

隨著各國展開撤僑行動，俄羅斯一架載有130位公民的軍機3日也離開武漢，另外有58人透過該國的遠東邊境接受遣返。遠東地區已針對抵達俄羅斯的中國人設立特別區域，不管這些人是否罹患病毒，都得被隔離14天。

目前，俄羅斯已暫停前往中國的列車，也限制直飛中國的航班。該國第二大食品零售商Magnit還於3日表示，由於疫情影響以及物流問題，將暫停從中國進口蔬果。

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