憂延後開學影響大...大學學生會喊話學校「要有完備配套」

▲台大學生會認為，陸生選課等權益，學校都要一併處理。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

武漢肺炎疫情升高，教育部今（3日）邀請各校校長和代表召開研商會議，會中達成大專院校延至3月2日開學為原則。隨後中央疫情指揮中心記者會上，教育部宣布大學統一延後到2月25日以後開學。學生們對此表示，延後將會影響很多層面作業，包含選課、陸生權益等，學校必須有完備配套措施。

台灣大學學生會會長凃峻清認為，延後開學有不同層面影響，以學生而言，主要有寒、暑假行程，和屆齡畢業生的生涯規劃、碩博士考試準備時間等，都會有影響，校方要有更細緻配套措施。凃峻清說，面對疫情大家的態度滿分歧，會有恐慌跟憂慮感，但站在防疫立場，若依照原本時程開學，卻無法有完備配套措施，就傾向延後開學，因為有很多事及各項作業時程要進行，加上陸生暫緩來台，他們的權益，包括選課、註冊等，學校也要一併處理。

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政大校務會議代表許人友說，原本再過2星期就開學，預定安排的事情都必須往後延，如選課、各單位活動等，以政大而言，開學前2週通常要開校務、學務處等會議，很多行政事項就會受到影響，因此各大學必須在這段時間做出很大的因應，但站在防疫立場，也能理解延後開學的決定。

東吳學生會會長黃彥誠表示，接下來有很多註冊、加退選等，加上學校預定好的作業時程都還要再送教育部備查，時間規劃要如何調配，尤其開學後疫情會怎樣還不知道，陸生和交換生到台灣後，相關隔離要怎麼做會比較關切，強調防疫前提下，其他配套要顧好。

