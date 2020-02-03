　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

慈濟發起同步祈禱　「蔬食齋戒」為防堵疫情的醫護打氣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 2月3日靜思精舍法師、慈濟各志業主管帶動同仁、志工，無論是在家、在辦公室、在戶外等，就地虔誠合掌同步祈禱，期許人人互愛、自我防護，讓民眾生活能早日恢復常態。（圖／慈濟基金會提供）

圖／濟基金會提供　文／林佳予

「一念虔誠，讓我們一起為受疫情感染而受苦的人祈禱，為搶救生命、防堵疫情的醫護人員打氣！」面對新型冠狀病毒疫情，慈濟基金會配合防疫政策，於慈濟各會所、環保站、各慈濟醫院及慈濟教育志業單位等，確實執行「量體溫、戴口罩、勤洗手」之措施。慈濟發起2月3日開始「全球祈禱 蔬食齋戒！同心行動 消弭災疫！」，盼匯聚全球善念，祝福疫情早日消散、患者痊癒、人人健康、全球平安！

「2019新型冠狀病毒」成為全球關注及需要戒慎防範事件，慈濟基金會已正式啟動全球防疫機制，為共同度過疫情，呼籲人人做好自我防護，對於室內聚會活動討論延後辦理，更針對海內外分會調度防護資源，於慈濟各會所、志業單位執行與宣導「量體溫、戴口罩、勤洗手」之措施。

▼無論是在家、在辦公室、在戶外等，就地虔誠合掌同步祈禱，圖為彰化靜思堂。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 2月3日靜思精舍法師、慈濟各志業主管帶動同仁、志工，無論是在家、在辦公室、在戶外等，就地虔誠合掌同步祈禱，期許人人互愛、自我防護，讓民眾生活能早日恢復常態。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟醫院除了原本於各入口設置乾洗手液，設有口罩販賣機給看病、探病民眾，在疫情發生後，春節期間仍堅守崗位，各院防疫措施依衛生福利部疾病管制署規定措施，也加強公衛宣導，守護大眾健康！除加強醫院第一線人員防護，花蓮慈濟醫院也贈送酒精乾洗液給員警，盼助強化第一線維護治安及交通的員警防護力。

慈濟教育志業學校部分，除加強校內環境清潔與消毒作業、防護物資，師生防疫宣導，慈濟大學、慈濟科技大學因朝向全球化國際性大學邁進，針對外籍學生也做好必要的防範措施。慈大、慈科大已分別備妥30、13間自主健康管理寢室，採一人一室、每間獨立衛浴，三餐由學校統一派送。配合教育部相關政策，確保學生的就學權益不受影響。

▲▼ 2月3日靜思精舍法師、慈濟各志業主管帶動同仁、志工，無論是在家、在辦公室、在戶外等，就地虔誠合掌同步祈禱，期許人人互愛、自我防護，讓民眾生活能早日恢復常態。（圖／慈濟基金會提供）

證嚴法師除了提醒人人要做好防護，也提及：「這一波新型冠狀病毒擴散著，無形、無聲、無息傳染於人，最好人人自我管理，自我通報，這暨能保護自己也保護別人。更重要的是「茹素」，心靈虔誠，尊重生命，我們擔心自己的生命安危，要先尊重一切動物生命，才是順著道理。」

慈濟基金會也結合志業體醫療、媒體專業人士，透過廣電、新媒體、社群軟體等，不斷宣導、更新防疫資訊，讓民眾有正確的防疫觀念與認知，減少對疫情的恐慌，同時帶動人人互愛，共同度過突來的疫情。

2月3日下午1點半，靜思精舍法師、慈濟各志業主管帶動同仁、志工，無論是在家、在辦公室、在戶外等，就地虔誠合掌同步祈禱，期許人人互愛、自我防護，讓民眾生活能早日恢復常態。

▼2月3日下午1點半，靜思精舍法師、慈濟各志業主管帶動全球祈禱。

▲▼ 2月3日靜思精舍法師、慈濟各志業主管帶動同仁、志工，無論是在家、在辦公室、在戶外等，就地虔誠合掌同步祈禱，期許人人互愛、自我防護，讓民眾生活能早日恢復常態。（圖／慈濟基金會提供）

▼台北雙和靜思堂環保志工中午用餐後虔誠祈禱，繼續做環保、愛護大地。

▲▼ 2月3日靜思精舍法師、慈濟各志業主管帶動同仁、志工，無論是在家、在辦公室、在戶外等，就地虔誠合掌同步祈禱，期許人人互愛、自我防護，讓民眾生活能早日恢復常態。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
大陸外交部向外求救！　迫切急需「口罩、防護服、護目鏡」
獨家專訪／武漢首批200人返台獨留他！確診台商回不來「燒11
教育部：大專院校統一延至2/25以後開學！陸生2/9後暫緩來
LIVE／200多名滯武漢台人今晚回台　疫情指揮中心說明最新
台灣武漢肺炎「增61例疑似通報」　累積1066例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中捷公司今全面接管捷運綠線　力拚年底通車營運

不斷更新／陽明大學宣布延至3/2日開學！各縣市「寒輔、營隊暫停」一次看

別亂丟！雲林醫療院所外「口罩四處飄」　恐成防疫死角

大專院校共識3/2開學...行事曆恐撞7月指考　教育部：以指考優先

王者風範、服務卓越！東森購物客服之星林雯玲

武漢台商包機返台？指揮中心：溝通協調仍有變數　回台後將「全程全人隔離」

藥局開賣酒精棉片「15分鐘賣完」　沒進口罩...排2小時民眾冷對：同一個已戴3天

陸生2/9後暫緩來台　教育部：2/7前呈報相關修業機制

清、交大宣布跟進「3月2日開學」　碩博士班筆試維持不變　

影／教育部：大專院校延至2/25以後開學　陸生2/9後暫緩來台

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

中捷公司今全面接管捷運綠線　力拚年底通車營運

不斷更新／陽明大學宣布延至3/2日開學！各縣市「寒輔、營隊暫停」一次看

別亂丟！雲林醫療院所外「口罩四處飄」　恐成防疫死角

大專院校共識3/2開學...行事曆恐撞7月指考　教育部：以指考優先

王者風範、服務卓越！東森購物客服之星林雯玲

武漢台商包機返台？指揮中心：溝通協調仍有變數　回台後將「全程全人隔離」

藥局開賣酒精棉片「15分鐘賣完」　沒進口罩...排2小時民眾冷對：同一個已戴3天

陸生2/9後暫緩來台　教育部：2/7前呈報相關修業機制

清、交大宣布跟進「3月2日開學」　碩博士班筆試維持不變　

影／教育部：大專院校延至2/25以後開學　陸生2/9後暫緩來台

中捷公司今全面接管捷運綠線　力拚年底通車營運

桃園男師性騷女同事、畢業生！還向學校「討202萬」…學生見對話傻眼：被盜了吧

NOVA情報誌／LG G8X ThinQ Dual Screen　創新雙螢幕迎囍「鑑」客

最浮誇2歲生日趴！　9億辣媽為女蓋遊樂園「巨型溜滑梯、旋轉飛椅」網看傻

武漢肺炎疫情延燒　台東縣長饒慶鈴：停止寒輔及所有學習活動

「中年男揮拍痛」以為得了網球肘　檢查後傻眼：X光根本照不出

翹臀珍X夏奇拉《超級盃》電臀狂搖！網嗨炸：根本不像50歲　「舞台燈光」藏玄機

海南「3個月大」嬰兒中鏢　衛健委：母乳親餵也要戴口罩

戴口罩讓iPhone認不出你了？　兩方法訓練Face ID「更有眼光」

不斷更新／陽明大學宣布延至3/2日開學！各縣市「寒輔、營隊暫停」一次看

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

醫師：口罩消毒後可重複用

教育部宣布高中以下延至2/25開學

開學延期　老師：3月再開學較好

白髮父幫女分裝6元口罩！她目睹嘆：饒了人家吧

大學延後開學？教育部今下午決定

口罩產量少　經部：人力缺口靠國防部幫忙

武漢包機確定今返台！隔離SOP出爐

大學統一延後開學？校長們曝心聲

今晨8.8度！午後轉雨　兩波鋒面接力變天時間曝光

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

台北市宣布明起高中以下寒假活動全暫停

更多熱門

相關新聞

美國再現「人傳人」武漢肺炎病例

美國再現「人傳人」武漢肺炎病例

美國昨夜新增2起武漢肺炎確診病例，患者是一對夫妻，這也是美國境內第2起人傳人病例。美國確診病例總數來到11例。

武漢台人「健康無虞」才能登機

武漢台人「健康無虞」才能登機

排2公里搶1片2元口罩　彰化佛心業者釋1萬盒

排2公里搶1片2元口罩　彰化佛心業者釋1萬盒

美拒14天內曾訪陸旅客　陸外交部：美國反應過激！

美拒14天內曾訪陸旅客　陸外交部：美國反應過激！

紐時：專家認武漢肺炎越來越像流行病

紐時：專家認武漢肺炎越來越像流行病

關鍵字：

慈濟祈禱防疫新型冠狀病毒醫院陸生

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

巨乳大隻馬激似Hebe　網友狂朝聖

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面