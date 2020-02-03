慈濟發起同步祈禱　「蔬食齋戒」為防堵疫情的醫護打氣

圖／濟基金會提供 文／林佳予

「一念虔誠，讓我們一起為受疫情感染而受苦的人祈禱，為搶救生命、防堵疫情的醫護人員打氣！」面對新型冠狀病毒疫情，慈濟基金會配合防疫政策，於慈濟各會所、環保站、各慈濟醫院及慈濟教育志業單位等，確實執行「量體溫、戴口罩、勤洗手」之措施。慈濟發起2月3日開始「全球祈禱 蔬食齋戒！同心行動 消弭災疫！」，盼匯聚全球善念，祝福疫情早日消散、患者痊癒、人人健康、全球平安！

「2019新型冠狀病毒」成為全球關注及需要戒慎防範事件，慈濟基金會已正式啟動全球防疫機制，為共同度過疫情，呼籲人人做好自我防護，對於室內聚會活動討論延後辦理，更針對海內外分會調度防護資源，於慈濟各會所、志業單位執行與宣導「量體溫、戴口罩、勤洗手」之措施。

▼無論是在家、在辦公室、在戶外等，就地虔誠合掌同步祈禱，圖為彰化靜思堂。

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慈濟醫院除了原本於各入口設置乾洗手液，設有口罩販賣機給看病、探病民眾，在疫情發生後，春節期間仍堅守崗位，各院防疫措施依衛生福利部疾病管制署規定措施，也加強公衛宣導，守護大眾健康！除加強醫院第一線人員防護，花蓮慈濟醫院也贈送酒精乾洗液給員警，盼助強化第一線維護治安及交通的員警防護力。

慈濟教育志業學校部分，除加強校內環境清潔與消毒作業、防護物資，師生防疫宣導，慈濟大學、慈濟科技大學因朝向全球化國際性大學邁進，針對外籍學生也做好必要的防範措施。慈大、慈科大已分別備妥30、13間自主健康管理寢室，採一人一室、每間獨立衛浴，三餐由學校統一派送。配合教育部相關政策，確保學生的就學權益不受影響。

證嚴法師除了提醒人人要做好防護，也提及：「這一波新型冠狀病毒擴散著，無形、無聲、無息傳染於人，最好人人自我管理，自我通報，這暨能保護自己也保護別人。更重要的是「茹素」，心靈虔誠，尊重生命，我們擔心自己的生命安危，要先尊重一切動物生命，才是順著道理。」

慈濟基金會也結合志業體醫療、媒體專業人士，透過廣電、新媒體、社群軟體等，不斷宣導、更新防疫資訊，讓民眾有正確的防疫觀念與認知，減少對疫情的恐慌，同時帶動人人互愛，共同度過突來的疫情。

2月3日下午1點半，靜思精舍法師、慈濟各志業主管帶動同仁、志工，無論是在家、在辦公室、在戶外等，就地虔誠合掌同步祈禱，期許人人互愛、自我防護，讓民眾生活能早日恢復常態。

▼2月3日下午1點半，靜思精舍法師、慈濟各志業主管帶動全球祈禱。

▼台北雙和靜思堂環保志工中午用餐後虔誠祈禱，繼續做環保、愛護大地。