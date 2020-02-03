影／教育部：大專院校延至2/25以後開學　陸生2/9後暫緩來台

記者趙于婷／台北報導

台灣武漢肺炎疫情控制中，目前未出現社區感染，但為確保傳染機率降到最低，昨（2）日宣布高中以下延後到2/25開學、寒假活動全暫停，11日改線上寒輔。而教育部今（3）日也宣布大學統一延後到2/25以後開學，但行事曆仍要排18週。

▲教育部部長潘文忠。（圖／記者陳家豪攝）

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教育部部長潘文忠說，目前中國疫情不斷增溫，因此決議大專院校第二學期延至2/25日開學，陸生2/9後維持暫緩來台，但各大學開學日本來就不一至，大學同步在2/25以後開學，但行事曆必須維持18週，維護大學學生受教品質。而針對陸生，目前仍持續暫緩入境，2/7前對於陸生就學措施呈報教育部。

潘文忠強調，2/25跟陸生隔離沒有直接關聯，是因為經過指揮中心疫情評估，考量全國高中以下各級學校和疫情需求，才統一訂出共同時間2/25，但是大學比較彈性，所以訂2/25是考量防疫全面性，讓大家同步調，同時也尊重大學自治可自行做行事曆調整。

另外，勞動部昨也宣布「防疫照顧假」，部長許銘春說，考量12歲以下之學童缺乏人照顧，若家長有親自照顧需求，基於防疫的必要措施，2月11日至2月24日期間，受雇家長其中1人可請防疫照顧假，雇主也應予准假。而至於薪資問題，勞許銘春強調，防疫照顧假雇主不能不准，目前就是最多2個星期，至於給不給薪要看公司規定，但不能扣全勤。

▲教育部宣布大專院校延至2月25日之後開學。（圖／教育部提供）

教育部今（3）日「因應嚴重特殊傳染性肺炎，大專校院管理計畫研商會議」，參與會議的校長表示，會議上有共識全台大專院校延至3月2日開學為原則，依照中央流行疫情指揮中心上教育部宣布是2月25日以後開學，尤於原先各校開學時程不一定，但行事曆的調整須在開學日前報部備查並公告周知。行事曆仍要排18週，如只上16週，要把第17、18週於之前上課補課的情形填表說明清楚。

維持3月2日開學名單如下：

成功大學

逢甲大學

中信金融管理學院

高雄師範大學：中港澳生延至3月30日開學

嘉義大學

世新大學

海洋大學

清華大學

陽明大學

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