大專院校共識3/2開學...行事曆恐撞7月指考　教育部：以指考優先

▲教育部宣布大學延至2/25以後開學。（圖／記者陳家豪攝）

記者趙于婷／台北報導

為防止武漢疫情擴大，教育部今（3）日宣布大專院校延至2/25以後開學。但由於部分大學已經有共識在3/2開學，按照教育部要求行事曆要18週，可能就會卡到7/1、2、3的指考時間，可能會有強碰考場問題。對此，教育部部長潘文忠說，各校會遵循在2/25以後開學，但學校各有不同安排，如果遇到指考考場需求，會進一步協調以指考為優先。

潘文忠說，目前中國疫情不斷增溫，因此決議大專院校第二學期延至2/25日開學，陸生2/9後維持暫緩來台，但各大學開學日本來就不一至，大學同步在2/25以後開學，但行事曆必須維持18週，維護大學學生受教品質。而針對陸生，2/9以後仍持續暫緩入境，但陸生就學措施，各校2/7前要呈報教育部。

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潘文忠強調，各大專院校開學日一定會在2/25以後，統一達到防疫標準，但是各校開學有不同安排，開學不會訂同一天，但會依照防疫需求，在2/25以後才會陸續開學；另外，研究所相關考試也會如期舉行，每一位考生進考場前一定要體溫量測，如果有考生身體不適，會安排獨立空間考試，維持考試權益，同時不影響其他考生。

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