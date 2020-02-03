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清、交大宣布跟進「3月2日開學」　碩博士班筆試維持不變　

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▲交通大學、交大。（圖／交大提供）
▲因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，交大宣布跟進延後開學。（圖／交大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為防止新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，教育部3日下午邀請各校校長召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎，大專校院管理計畫研商會議」，會議上有共識全台大專院校延至3月2日開學為原則，由教育部呈中央流行疫情指揮中心審核後公布，而交通大學與清華大學隨後也在臉書公布跟進。

▲交通大學、交大。（圖／交大提供）

▲碩士班招考筆試部分，交大表示仍維持原訂日期，但建議考生配戴口罩。

請繼續往下閱讀...

交大表示，季節性流感及新型冠狀病毒肺炎頻傳，為了全校教職員工生的健康，配合教育部決議，開學時間將順延至3月2日。交大109學年度碩士班招生考試部分，招生筆試維持原定2月4日至5日舉行，考生需攜帶有效身分證件正本及准考證準時應試，建議考生配戴口罩，考試過程監試人員查核身分時，請配合暫時取下口罩。詳情請見：https://reurl.cc/main/tw

營隊部分則由主辦營隊單位決議是否取消，續辦單位也將調查營隊工作人員及學員之旅遊史，並備妥耳溫槍及酒精供營隊使用；決議停辦之營隊，扣除已支款項後退還學員。

另外，若有湖北旅遊史或與確定病例接觸的師生，且具衛生主管機關開立之隔離或檢疫相關證明文件者，須請公假在家隔離。若近期於中港澳入境，有發燒或呼吸道症狀，且領有衛生主管機關開立之健康關懷通知書者，可先比照請公假，惟請儘速就醫。因武漢肺炎疫情影響不克於繳費期限(2月19日)前繳交註冊費用，可申請延期繳費；因武漢肺炎疫情影響確定無法就學，可填寫休學申請表，如因疫情無法返校上課或依規定進行14天集中監測管理，學校提供彈性的修業方案，並由授課老師提供線上課程。

繼交大首先表態跟進後，清大隨後也在臉書公布比照辦理。清大表示，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，開學日延至3月2日，自中港澳入境(包括由各國家經中港澳轉機)之教職員工生，不論有無症狀，需於入境後起14天內在家自主隔離、每日早晚量測及通報體溫，持續共14天至「國立清華大學衛保組校園傳染病防治調查」通報。

 2020春季大陸地區來清大交流計畫暫停；已申請的陸籍同學可保留其交流權利，延至2020秋季班再來進行交流，至於計劃於2020年春季至大陸地區交流的清大學生，校方也強力建議暫時不要前往，如有不可抗力原因而必須前往者，必須出具計劃書、切結書以及家長同意書。

原定2/11新春團拜將取消現場團拜，改以錄製賀歲影片及電腦抽獎方式於線上辦理。校內寒假二梯營隊的11個營隊全面停辦。而梅竹賽如期辦理，但若疫情有所改變則再議，開學後將與梅籌同學們討論梅竹賽因應疫情措施。碩士生考試維持2月5日、6日舉行，台聯大碩士班考試於2月9日正常舉行。其他最新消息，可上國立清華大學粉絲頁查詢。

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