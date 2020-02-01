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新生兒「吸入150ml胎糞」命危…仁醫「49hrs未闔眼搶救」網讚翻！

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▲▼新生兒「吸入150ml胎糞」性命垂危…仁醫「49hrs沒睡」全力搶救網讚翻。（圖／翻攝自看看新聞）

▲在醫療團隊搶救下，新生兒終於挽回一命，肺部中的胎糞也已清除完畢。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

陝西省彬州市一名剛出生的嬰兒因為吸入胎糞，導致生命危在旦夕。主治醫生王義表示，新生兒吸入胎糞的情形如果太嚴重，存活率通常只有50%而已，不過即便機率再低，身心狀態再怎麼累，他仍希望能救回孩子的小生命，所幸經過49個小時沒闔眼的搶救下，終於讓孩子的情況逐漸好轉。

▼醫師們49小時沒睡覺，只為保住孩子。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼新生兒「吸入150ml胎糞」性命垂危…仁醫「49hrs沒睡」全力搶救網讚翻。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，西安市兒童醫院新生兒重症醫學科的醫療團隊表示，他們是在去（2019）年11月23日首次見到這名初生嬰兒晨晨（化名），嬰兒因為吸入胎糞情形嚴重，導致生命陷入危險。晨晨的阿公也說，孫子是當天早上6點出生的，沒想到才過了2小時，孫子情況就有點不對。

負責手術的醫師王義表示，「新生兒『胎糞吸入嚴重者』存活率通常只有50%，醫護人員總共從孩子雙肺中吸出150毫升胎糞。」重症醫學科專家得知狀況後，立刻召集專家學者一同想出解決方案，希望可以盡全力搶救晨晨。據悉，從晨晨抵達醫院開始，醫療團隊就從沒放鬆過，時刻守在孩子身邊。

▼晨晨的保溫箱旁布滿醫療儀器。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼新生兒「吸入150ml胎糞」性命垂危…仁醫「49hrs沒睡」全力搶救網讚翻。（圖／翻攝自看看新聞）

王義也在自己的朋友圈發文寫道，「雖然我已經油膩不堪，也很累很累，但是我們用自己平凡的舉動詮釋著醫者仁心，整整49個小時沒闔眼，就等著你的勝利撤機（撤除醫療機器）。」在醫護人員努力醫治下，雖然晨晨經歷了人生第一場災難，不過情況卻一天比一天好。

報導指出，晨晨的體重從一開始的2800公克順利長到3400公克。孩子的阿公說，兒子結婚4年好不容易才有了這個小孫女，因為孩子當時病情確實危重，自己也曾想過放棄治療，但是看到所有的醫護人員始終沒有放棄，才讓他和家人有了信心。幸運的是，晨晨已經平安康復，後續只需持續觀察即可。

▼晨晨目前已經康復並且順利成長。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼新生兒「吸入150ml胎糞」性命垂危…仁醫「49hrs沒睡」全力搶救網讚翻。（圖／翻攝自看看新聞）

資料顯示，胎糞是一種黏稠的、呈黑綠色的物質，在醫學術語中指的是新生兒的第一次大便，它的組成包含羊水、黏液、胎毛、膽汁以及從皮膚和消化道脫落下來的細胞。新生兒糞便的典型改變是從胎糞過渡到黃、綠色的大便，大約需要4到5天。

如果胎兒在媽媽子宮中排出了糞便（胎糞），那麼就很有可能把胎糞吸入肺中，誘發胎糞吸入綜合症，造成胎兒肺部的肺氣泡被阻塞，而令初生嬰兒誕生後缺氧而死；不過，如果吸入的胎糞只有少量，初生嬰兒仍然可以透過身體的免疫機制，讓血液內的白血細胞把胎糞吞食掉，從而回復到剛出生的肺功能。

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