冬天心臟超怕冷！醫師教「飲食、保暖、運動」3招保暖防心血管病





▲冬季日夜溫差大，醫師提醒民眾注意心血管疾病復發。（圖／武田製藥提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣冬季早晚溫差也越來越大，對心血管疾病的病患來說，是一大警訊。醫師指出，低溫會使得周邊的血管收縮，造成血管的阻力變大及血壓上升，心臟負荷增加，建議有心血管疾病的患者，平時應多注意飲食、注意保暖、適度運動等，可預防心血管疾病的發生。

醫檢師唐旻曼指出，寒冷會讓血液濃度更濃及增加血液的的凝結反應；而冠狀動脈也會收縮，如果已有動脈硬化或狹窄，更易受寒冷而縮緊，造成血流不順暢，引發心肌缺氧、心絞痛症狀，甚至心肌梗塞的情形。

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根據流行病史的調查對於急性心肌梗塞的趨勢醫檢師分析，一年內發作高峰以冬天最好發；一週中發作高峰以星期一最好發；一天發作，通常在起床後2～3小時內，高峰於上午6:00至中午期間，另一高峰在傍晚時刻；大多發生在休息或輕度至中度運動的平常活動中，約10%～15%發生在劇烈活動或情緒激動時會有二分之一的死亡率，其中死亡的病患中有二分之一是到院前就死亡，死亡時間多在發生後2小時內，最常見的原因是心室纖維顫動。

▲醫師提醒心血管疾病患者，平時要保持心情愉快、注意飲食、保持適度運動。（圖／翻攝自Pixabay）

常見的症狀包括，大石頭壓在胸口，令人窒息的胸悶、恐慌、呼吸困難、心悸、冒汗、噁心嘔吐、臉色蒼白、全身無力。症狀可能延伸到肩、上臂、頸部、喉處或上腹部。

唐旻曼指出，為防止心血管發生，平時應多做檢查，包括，心電圖檢查，如果心肌梗塞時，可從心電圖上觀察到異常的現象。心電圖的改變，表示心肌已經遭受無法挽救的傷害，醫師可以從心電圖中判斷病人所患的心肌梗塞是急性或是慢性的，以及確定心肌梗塞的位置。

另外，也可以做血液分析，可以據血液來測定某幾種心肌標幟物的濃度，包括，總肌酸激脢 (Total Creatininkinase)、肌酸激脢MB異構物 (CK-MB)、肌紅素 (Myoglobin)、心肌旋轉蛋白 (Troponins)、乳酸去氫脢 (Lactate Dehydrogenase)

最後，唐旻曼也建議心血管疾病患者，平時要保持心情愉快，避免生氣及發怒；注意飲食，少鹽、少糖、少油，多吃蔬菜及多攝取纖維質；注意保暖；適度運動，可以加速新陳代謝，促進血液循環，並增加肌肉與血管的彈性，最後則是要戒菸戒酒。她說，每到冬天氣溫變化大，是急性心肌梗塞較好發的季節，平時的保養，與危險因子的減少，發生之症狀的認識都是防止心血管疾病找上門的重要課題。

