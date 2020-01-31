醫師夫在大陸…正宮驚見戶口「多個女兒」怒告　討扶養費卻「跟兒子不熟」

▲金女好奇下查戶口謄本，竟發現醫師老公在大陸領養跟小三生的女兒，讓她怒告求償100萬，並要求返還代墊小孩教養費所支出的360萬元，不料金女根本和兒子「不熟」，法院判賠70萬。（示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

記者羅志華／台北報導

陸籍金姓女子與劉姓醫師於1998年結婚後，帶著小孩到台北與公婆、小姑同住，不料竟於2019年發現劉夫領養小三生的女兒，讓她氣得向劉夫求償100萬、要求每月支付近3萬元的贍養費，並索討這些年照顧小孩代墊的360萬元；北院依劉夫侵害金女配偶權，判他應賠70萬元，其餘部分駁回，金女於審理中，竟連兒子念甚麼科系都不知道，是此判決的關鍵之一。

金女控訴，劉男婚後在大陸南京執業，而她帶著2名子女來台定居，夫家卻很不友善，最近甚至想把她趕走，她懷疑之下一查，才發現丈夫竟領養了與小三生的女兒，讓她一狀告上法院。

劉男辯稱，2人當初是因金女懷孕才結婚，他2001年時陸續與金女閨蜜、另名女子外遇，都有向金女告知，之後小三生下女兒，他更向金女請求成全卻遭拒絕；劉男主張，金女得知他外遇後，2人已不來往10多年，現在才求償已超過時效，金女不離婚也只是為了他的家產，且小孩的生活費、學費，也都是由他婚前繼承房產的租金來支付，金女不僅沒代墊費用，吃、住更都在夫家，求償並不合理，他才巴不得和金女離婚。

但金女表示，她雖然知道劉男外遇，卻在看到戶口謄本後，才發現劉男領養小三的女兒；法院認為劉男稱金女都知情，卻提不出證據，依侵害配偶權判劉男應賠金女70萬元，贍養費部分，法院考量金女現年50餘歲，離退休年限還有10多年，又與劉男共同持有大陸房產，且目前仍住在夫家，駁回金女贍養費的請求。

至於金女稱代墊小孩教養費部分，法院調查2名子女的學費，皆是由劉男繼承的房產租金支付，生活費則是由夫家成員負擔，且金女在庭上不但說不出長子的手機號碼，更連小兒子念甚麼科系都不知道，與小孩間的互動並不緊密，法院認為，金女請求返還代墊的費用不合理，予以駁回。

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