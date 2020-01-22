台商如果感染武漢肺炎　醫師建議：不要移動、當地治療

▲武漢肺炎，民眾戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

武漢肺炎持續擴散，台灣已出現首例確診病例。民進黨立委邱泰源今（22日）邀疾管署、感染症醫學會、醫師工會等舉辦記者會。台大兒童感染科主任黃立民表示，春節期間人來人往，不是不可能再有新個案發生，建議若有台商感染，「最好不要移動、在當地治療」，武漢的醫療水準也是不錯的，若要回台，應申請醫療專機。

對於武漢肺炎持續擴散，黃立民指出，民眾不要太緊張，目前政府及醫界都已做好萬全的準備，但也提醒盡量不要跟大陸回來的人接觸，當然這段期間絕對不要去大陸，平時也該戴口罩、勤洗手，並多使用乾洗手，因為不管流感病毒或冠狀病毒都怕乾洗手液，能夠這樣做，基本上就很安全。

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對於確診感染武漢肺炎的女台商，在飛回台灣前就有身體發燒、不適現象。黃立民說，若有旅居大陸的台灣人感染，最好不要移動、在當地治療，武漢的醫療體系並不差，大陸也累積很多相關經驗，若還是要回台，應申請SOS醫療專機，並向航空公司通報。

▲因應即將到來的春節防疫，民進黨立委邱泰源今天邀疾管署副署長莊人祥、感染症醫學會理事長黃立民、雙北醫師公會等舉行記者會。（圖／記者崔至雲攝）

黃立民表也說，新型冠狀病毒已幾乎等於SARS了，此病毒在大陸已很久，直到最近才大規模蔓延，目前是高峰期，民眾應該避免出入公共場所，並多落實居家清潔。

疾管署副署長莊人祥也表示，疾管署在過年期間防疫措施不會停止，目前也已在從疫區飛往台灣的飛機上廣播，若有不舒服症狀要主動報告，同時也會在機上發防疫單，讓民眾知道不舒服時應該如何處理，也提醒民眾近期前往武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

莊人祥說，目前台灣現有300至400家醫療院提供類流感疫苗，民眾可就近施打外，過年期間，指揮中心不會休息，若有疑似肺炎情形，除現有疾管署病毒檢驗外，已責成8家合約院所提供新型冠狀病毒檢驗。

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