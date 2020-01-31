江啟臣選黨主席理由曝光！　他嘆：選民最希望國民黨做到這3件事

▲江啟臣受訪。（圖／《POP搶先爆》提供）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨主席補選3月7日舉行，被視為中壯派代表的立委江啟臣已領表登記參選。江啟臣31日提到自己決定參選的理由，是希望國民黨能真正做到改變，而非總是說得比做得多，並指出選民最希望國民黨做的3件事。

面對2020大選國民黨慘敗，江啟臣指出，國民黨大敗不是第一次了，2016年敗過一次，2018年起死回生，一年的時間2020年又再次挫敗，很多人納悶為什麼會這樣？拱他選黨主席已經不是第一次，那為什麼這次決定要選？他說，，國民黨再不改，下一次就掃入歷史的灰燼，改革絕對不是容易的事情，國民黨這兩次敗選要改革、要檢討，但總是說得比較多，做得比較少，決定參選的理由就是希望真正能夠做到改變。

為了蒐集民眾對國民黨改革的想法，江啟臣請幕僚設計了一份問卷，希望傾聽人民的聲音。江啟臣說，問卷上線4個小時就收到1300份完整個問卷回覆，24小時收到快3000份問卷，截至今天為止預計可以有1萬份，目前做出的初步整理中，發現每個填問券的民眾都很認真，平均花7分鐘填問卷，回覆率非常高將近48%，年齡層居多是30-50歲，且大部分是中間偏藍的民眾，他們挺藍、對藍有期待，歸納民眾最希望國民黨做的幾件事，第一，讓年輕人多一點機會；第二，希望國民黨更接地氣、回應民意，真正了解民意；第三，做好世代溝通。

江啟臣指出，最新這屆立委平均53歲，但國民黨平均57歲，從這裡可以看出國民黨的「高齡化」，他以「少子化」問題比喻國民黨內缺乏可世代交替的人才，不是只有世代的銜接跟傳承，人才培育也是蠻重要的一塊。他也強調，不是有經驗的、資深的不重要，而是大家應該分配到不同的位置上，這就是為什麼他下定決心要競選黨主席，雖然是補選的黨主席，任期只有一年多的時間，但這段時間沒有任何提名的壓力、沒有選舉的干擾，可以真的靜下心來啟動改革工作。

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