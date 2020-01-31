雲端最前線／台灣第9例確診！防疫工作你有做對嗎？

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武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心30日宣布第9例確診病例，個案丈夫在武漢工作，返台有些微感冒、咳嗽、流鼻水但沒有發燒，不符合當時通報標準，但沒想到太太確診為武漢肺炎，例屬於家庭內群聚感染。近距離和病例接觸該如何自保？你的口罩、洗手方式都正確嗎？第一線醫師告訴你多數人常犯的錯。《雲端最前線》31日邀請整合醫學科醫師姜冠宇、全國商業總會常務理事王權宏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

針對中國武漢肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）遲遲未邀請台灣加入，恐造成防疫上的漏洞，無法直接了解疫情變化，也讓政府掌握當地台灣人情形相對困難，根據商業總會理事長賴正鎰表示，上萬台商幾乎人人自危，透露當地現況相當不樂觀。

蔡英文30日公開發表談話，因二月仍是疫情高度警戒期，呼籲國人警戒。對於春節期間引發是否出口的口罩之亂，她強調政府會加強防疫「物資」的控管，國內口罩產能年後可以提升到每天420萬片，會進一步管控口罩狀況，但仍有不少民眾大喊買不到，政府該如何降低恐慌？。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。