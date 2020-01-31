沈富雄預測江啟臣當選　點出郝龍斌慘輸兩大關鍵

▲郝龍斌、江啟臣。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨3月7日進行黨主席補選，前國民黨副主席郝龍斌與立委江啟臣世代對決態勢成形。對此，前立委沈富雄大膽預測，江啟臣順利當選，而郝龍斌會輸得不好看，他也提出郝龍斌會輸的兩個關鍵，包括親韓的前台北縣長周錫瑋表態挺江啟臣，以及黃復興黨部體系揚言退黨。

沈富雄31日在臉書表示，前國民黨主席朱立倫退出黨主席補選後，形成江啟臣、郝龍斌互爭主席大位，而周錫瑋、謝龍介等親韓人士不敢輕舉妄動，因為怕害了韓國瑜，讓罷韓的動能大增，因此，周錫瑋30日領表第一天明確表態挺江啟臣。

國民黨在敗選後，黨內掀起清除黃復興黨部體系的聲浪，引發黃復興體系不滿並揚言退黨。對此，沈富雄認為，黃復興體系越用力，江啟臣贏得越輕鬆，「黃復興的幫倒忙有如韓粉的排斥非同溫層」，就算郝龍斌贏得選舉，仍擋不住國民黨徹底本土化的大勢所趨，頂多往後推遲兩年。

沈富雄提到，新主席上任後，不必特別挑戰黃復興體系，「只要把黨的組織加以內造化及扁平化，黃復興的19萬黨員在各選區得到成比例的公職及黨代表名額，黃復興的特殊地位自然化解。黃復興黨員如果仍想退黨，聽其自然，不久就會新黨化」。

至於年齡問題，沈富雄認為，這是假議題，美國的正副總統、參眾兩院議長、民主黨總統候選人前兩名的平均年齡接近80歲，且年齡在民進黨不成問題，只有在國民黨會有問題，主因有兩點，一、老幹新枝對兩岸政策的主張明顯不同；二、退出權力中心的大老們仍享有不成比例的影響力，這在美國甚至台灣的民進黨甚為少見。

沈富雄總結，他預測江啟臣順利當選，郝龍斌不但輸，且輸得不好看，黃復興體系恐怕不敢表態甚至怯戰，為何郝龍斌想不通參選是「不對的人、在不對的時間、想佔不對的位子」。

沈富雄還說，他在節目裡公開建議趙少康勸郝龍斌不要選，因為趙少康與郝龍斌有交情，只有趙少康勸得動，但趙少康拒絕，還給個理由說中國派和台灣派要共治國民黨，「這一點，我更想不通了。我仍然相信國民黨會改造成功，黨外人士盍興乎來，一起拉它一把！」