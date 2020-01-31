吳育昇替郝龍斌領表參選黨主席：盼國民黨別再用年齡做文章

▲吳育昇。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨啟動黨主席補選，立委江啟臣30日搶頭香領表後，郝龍斌31日委由前立委吳育昇代為領表。吳育昇受訪時說，有人認為郝龍斌年紀比江啟臣大所以不太適合當黨主席，他感到不以為然，「之前表達要參選的張亞中教授、周錫瑋前縣長、謝龍介議員等都沒人說他們年紀大，我認為政黨的智慧，年齡不是問題」，而郝龍斌也特別交代他要向大家報告，這次選舉不是世代的對立，也不是世代的競爭，是世代的整合。

▲郝龍斌、江啟臣。（圖／資料照）

吳育昇表示，這些年來國民黨的參與競爭其實都是「跨世代」的整合跟競爭，看到有人說郝龍斌參選與江啟臣是世代競爭，他認為這是黨內的良性競爭，「不管誰當選黨主席，我相信都是世代最佳整合，因為都可以把國民黨黨內各種不同世代的人，呼喚出來、爭取出來。」

吳育昇表示，郝龍斌特別交代要向大家報告，這次選舉不是世代的對立，也不是世代的競爭，是世代的整合，這一場選舉絕對是良性的競爭、公平的競爭、快樂的競爭。

吳育昇表示，郝龍斌擔任過副主席，熟悉黨內生態，把年輕人找回來當然是郝龍斌當仁不讓的責任，且更重要的，郝龍斌念茲在茲的事情是，經過這次大選慘痛的挫敗跟教訓，對國民黨內是很大的挫折與傷害，如果郝龍斌能當選國民黨未來的主席，一定會努力地找回國民黨的光榮。

吳育昇指出，有人說郝龍斌應該要禮讓給年輕的江啟臣，讓青年世代來接班，「如果今天黨主席的補選，只有江啟臣一人，那我認為這不叫競爭，這也不叫世代接班，這變成沒人勇於承擔來爭取黨主席，這不符合社會期待」，對於有人認為郝龍斌年紀比江啟臣大所以不太適合，他更不以為然，「在此之前表達要參選的張亞中教授、周錫瑋前縣長、謝龍介議員等都沒人說他們年紀大，我認為政黨的智慧，年齡不是問題。」

吳育昇強調，現在執政的民進黨，黨主席卓榮泰也超過61歲，也沒有人認為說民進黨的黨主席就應該要交班給3、40歲的年輕人，「國民黨已經到這番田地了，不要在年齡上做文章，應該要整合國民黨黨內的跨世代、跨省籍、跨年齡、跨專業的整合，我認為郝龍斌副主席最有這方面的能力，並讓黨內各方面包含次級團體的力量，都能接納郝龍斌副主席的領導。」