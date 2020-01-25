影／大年初一宣布參選黨主席　江啟臣：拚了命！也要改變國民黨

記者唐詠絮／台中報導

農曆大年初一，國民黨籍立委江啟臣宣布將參選國民黨主席補選，更強調「改革！一定要啟程」，參選黨主席，不只是一個人的承擔，而是與黨內的同志們一起做該做的事，更是國民黨對國家的責任，我們要迅速重建人民對我們的信心，善盡政黨職責，提出願景、監督政府，拚了命，也要改變國民黨！

江啟臣的參選，得到立委蔣萬安、許淑華、李彥秀、柯志恩及台北市議員李明賢等人的發聲力挺。

▲江啟臣宣布參加國民黨主席補選。（資料圖／江啟臣服務處提供）

以下為江啟臣參選全文：

經過幾日的沉澱省思，及走訪遍詢，我們相信，國民黨要好，台灣才會更好！

站在民意的十字路口，我們曾走錯方向，辜負民眾的信任，從勝選走到敗選，只花了一年的時間。我們知道，國民黨此次改革若再成為口號，下一次的失敗即是成為歷史灰燼。

這是一個國民黨最壞的時代，面對大選的挫敗，各種敗選因素的探討，如雨後春筍一般冒出，即便針鋒相對，或者意見不盡相同，卻也充分展現出全黨面對挫折與挑戰時，自我批判與反省的力量，這樣的力量需要一個團結的平台去匯聚，這樣的力量需要讓國家積極正向，這樣的力量需要帶給人民安居樂業，因此，我正式宣布，我將參選中國國民黨黨主席補選。

我們可以失敗，但決不放棄，當民主政治失去平衡，我們要拿出改變的勇氣 ，回應民眾的期待。我在此強調，參選黨主席，不只是一個人的承擔，而是與黨內的同志們一起做該做的事，更是國民黨對國家的責任，我們要迅速重建人民對我們的信心，善盡政黨職責，提出願景、監督政府，共同思考我們要如何留給下一代更好的中華民國?

若我順利成為國民黨主席，我將專注做好以下幾件事：

1.核心價值：本黨的核心價值即為民主的、公義的、創新的，所有的改革均以這三者為核心，以行動向社會展示開放性的價值，也凝聚全黨的意志。

2.世代傳承：必須大量起用在前線具有民意敏銳度的青壯世代，擔任黨內核心職務，參與黨內決策過程。

3.集體領導：包括改造委員會，未來路線改革方向，納入全國執政縣市首長，國會黨團等作為重要代表，黨機器是國會黨團與地方執政縣市的輔助者與整合者，不完全是指導者。

4.深耕在地：所謂改革，最要緊其實就是傾聽人民聲音與紮根，人才為主、數據為輔，蹲點艱困選區，向選民展現紮根地方的誠意與決心。

5.街頭路線與議題深耕：唯有走入基層，發掘民眾關注的每一議題，透過彼此的互動，尋找可接受、可執行的共識，再回到街頭讓更多人認識與參與，才有可能創造這個黨與人民的連結。

江啟臣宣示，本次補選的主席，不是大位目的的爭取者，而是改革任務的執行者，目標在搭建人才培養與銜接的決策平台，專注完成黨組織改造和路線現代化相關工作，關注下一代的前途，翻轉國民黨的民間聲望，成為培養政治領袖的組織。

「安危有時終須仗，甘苦來時要共嘗」這是國父孫中山先生對黃興先生所說的話，即便意見不同的兩人，仍相互扶持，同甘共苦，一起建立了中華民國。 我們需要每一位同志的力量，我們需要前輩的智慧，我們需要壯年的歷練，我們需要青年的幹勁，我們需要謙卑的反省，我們需要團結的共識，我們需要改變的勇氣，我將會展開全面的拜訪，庚子鼠年的大年初一，是一年的起點，也是國民黨的起點，更是政黨政治重新出發的轉捩點。

國民黨做為繼承建國精神的政黨，我在此呼籲，所有關心國民黨的好朋友，不要再你看我我看你了，讓我們一起追隨前輩們的風骨與精神，無論老中青少，堅定地走在一起，重建人民的信心，扛起我們該扛的責任！能相互制衡的兩黨政治，台灣民主才會進步！這是我們最後一次機會，讓我們一起勇敢一次，不分彼此，拼了命，也要改變國民黨！謝謝所有支持我們的人，也珍惜所有批我們的人！改革！一定要啟程！中華民國加油，台灣加油，國民黨加油！