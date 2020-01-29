引Kobe名言談國民黨　郝龍斌：我不是新生代…世代整合由我承擔

▲郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨3月7日將舉行黨主席補選，國民黨副主席郝龍斌、立委江啟臣皆表態參選。在前國民黨主席朱立倫宣布退出國民黨主席補選後，郝龍斌29日引用NBA巨星Kobe Bryant的名言，並表示「世代整合由我來承擔」。

郝龍斌在臉書表示，NBA巨星Kobe Bryant生前名言「我可以接受失敗，但我不能接受放棄」國民黨正需要如此，「世代整合由我來承擔」，而朱立倫揭示的改造，他們都可以同心協力來完成，且就從黨主席改選，踏出改造的第一步。

郝龍斌認為，面對民進黨全面過半執政，新的美中關係牽動的兩岸變局，國民黨需要自我質變的重生；而自我顛覆，自我辯證的力量，在自然界及社會人文結構的世代轉移，往往是來自原世代的質變，「我郝龍斌願意奮不顧身肩負這樣的責任，創造新的生命，孕育黨的下一代領導人及新典範。」

「我的確不是年輕人，我的確不是新生代」郝龍斌強調，正因處在上一世代和下一世代的位置及經歷，且擔任過四任副主席，深切體認國民黨問題在哪，以及舊典範的瓶頸如何蛻變，因此，他願當典範變遷的引動者，「再沈重的自我蛻變是由我們這一代來承擔，開創新典範交給下一代。各位，種子是上一生命的終點，下一生命的起點。我郝龍斌無可推卸！」

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