朱立倫不選黨主席了！　「改造一定有我，改選不必在我」

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

2020大選國民黨慘敗，前黨主席吳敦義雖已為敗選請辭，但黨內新生代、中生代的改革聲浪仍不停歇，下一任黨主席應由誰接任引發外界關注。相較於已表態參選黨主席的副主席郝龍斌、立委江啟臣，呼聲高的前新北市長朱立倫28日表示，「改造一定有我，改選不必在我」，宣示了無意參選黨主席的決心。

朱立倫認為，國民黨需要破釜沉舟，全面改造，方能成為台灣發展的後盾。台灣的未來繫乎於政黨政治是否能良性競爭及理性互動，國民黨身為最大的在野黨，必須扮演起「中道制衡」的角色。「1月11日選舉結束當晚，我就提出『改造比改選重要』。國民黨必須大破大立，才能浴火重生。」

朱立倫說，這半個月來，他與各界許多關心國民黨未來的朋友們，包括縣市長、民代、學者專家們交換意見。大家一致認為，國民黨的改造，千頭萬緒，必須要大家共同承擔，分進合擊。他指出，彙整各界的意見後，國民黨的改造至少包括五大領域：「黨務重整，組織再造」、「世代傳承，人才培育」、「台灣定位，兩岸論述」、「民生政策，影子內閣」、「對美關係，國際連結」。

朱立倫表示，國民黨改造工作千頭萬緒，未來國民黨主席將耗費極大的心力於黨務的改造和內部的改變，其他部分則須隨時審視國際局勢發展，結合社會民意，從外部突破。國民黨的改造必須內外分進合擊方能成功。近日分別和郝龍斌及江啟臣深談改革的理念，兩位皆表示願意承擔國民黨內改革的執行重任，大家均有「共同協力，分進合擊」打造全新國民黨的共識。

朱立倫說，他會持續秉持共同承擔的心念，以分進合擊的方式，從外部全力協助國民黨的五大改革。尤其是人才培育、台灣定位、兩岸論述，影子內閣及對美關係。國民黨創黨126年以來，一直都是在國家最關鍵的時刻，提出國家的定位與發展韜略。在瞬息萬變的國際局勢中，國民黨必須更清楚自己在台灣未來發展中的定位，並以分進合擊的方式，快速完成改革。唯有如此，才能幫助台灣在亞洲及國際上找到最佳發展定位及方向。

朱立倫強調，「改革之路困難險阻，改造比改選更重要，改造一定有我，改選不必在我，讓我們分進合擊，共同承擔。」

最後，朱立倫提醒，「武漢肺炎」快速擴散，請大家務必注意自身健康，防疫不僅是政府的責任，也是我們每個人共同的責任，讓我們和政府及在第一線的醫護人員，共同協力做好防疫的工作，祈願全民都能平安，也希望受到感染的人，能早日康復。