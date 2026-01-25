家樂福開賣Pizza！6款口味現做「10吋200元起」全台4量販限定

▲家樂福限定門市開賣Pizza。（圖／業者提供）



家樂福旗下裸焙坊Nikery推出新品，在部分賣場導入全新Pizza專櫃，主打10吋手工現作披薩，鎖定單身族、小家庭客群，份量適中，希望提供消費者除了年菜、熟食外的更多元選擇。

▲家樂福Nikery Pizza專櫃目前共推出6款口味。（圖／業者提供）

家樂福表示，Nikery Pizza專櫃目前共推出6款口味，價格帶自200元至399元不等。其中包含200元價位的「瑪格麗特培根香腸雙拼披薩」、「培根香腸雙拼披薩」，以及250元的「夏威夷披薩」、「煙燻鮭魚蔬菜披薩」。

海鮮口味則有售價350元的「海鮮披薩」，最高價為399元的「巨型蟹味棒披薩」，主打現場製作、即買即食。

▼Nikery Pizza 價格帶自200元至399元不等。（圖／業者提供）

目前Pizza專櫃率先於全台4家設有Nikery裸焙坊的家樂福賣場開賣，包含北部的淡新店、天母店、新店店，以及中部的台中西屯店。

▼家樂福限定門市開賣Pizza。（圖／業者提供）

▼家樂福旗下裸焙坊Nikery推出Pizza。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

★好市多熟食新品

美式賣場好市多（Costco）熟食區也長期販售包含披薩、熱狗、烤雞與濃湯等，並不定期推出限定商品，近期悄悄推出新品「芝麻糊小湯圓」，售價69元。

「芝麻糊小湯圓」以香濃黑芝麻糊為基底，搭配Q彈小湯圓，期間限定販售。業者表示，好市多會根據不同的時間，推出適合的季節商品，邀請會員冬季天冷嚐鮮。

好市多熟食向來以高CP值與份量取勝，從鹹食到甜點皆有。近年熟食區新品多半採短期販售模式，實際供應情形依各門市現場為準，也成為不少會員逛賣場時的固定關注焦點。