2020桃園燈會很特別　法國《光之巨龍秀》首度登台

▲2020桃園燈會，邀請法國《光之巨龍秀》演出。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園燈會於1月31日至2月12日展開，共計13天。市府今年首度邀請來自法國的Planete Vapeur機械巨獸馬戲團，帶來台灣少見、融合科技與藝術的「光之巨龍秀」，30日晚間於中壢區舉行彩排，預定在桃園燈會期間每晚7點到9點整點，會有約30分鐘的光之巨龍秀演出，歡迎市民朋友踴躍參觀，體驗不一樣的聲光感受。

▲2020桃園燈會，邀請法國《光之巨龍秀》演出。（圖／觀旅局提供）

由於今年燈會遇到武漢肺炎疫期，市府除要求執勤人員配戴口罩，也於燈會出入口提供消毒酒精及額溫槍等設備，並於防疫工作站提供相關防疫資訊供遊客參考，以最大程度降低群聚感染的風險，讓市民朋友可以安心遊燈會，也同步讓防疫需求達標。

觀旅局長楊勝評表示，來自法國的Planete Vapeur機械巨獸馬戲團創立於西元2006年，團長Pierre Povigna擁有建築學相關背景，對複雜的機械和巨型機器人充滿熱情，而持續創造更多的驚奇，更是Planete Vapeur機械巨獸馬戲團堅信的目標以及信仰。今年桃園首度將Planete Vapeur機械巨獸馬戲團邀請來台，燈會期間每晚7至9點整點演出，相信將帶給桃園及全台觀眾最不一樣的燈會饗宴。

2020桃園燈會順著老街溪約2公里沿岸區域，以「光之桃花源」為主軸舉辦，包括平鎮區新勢公園「飛天曙光燈區」、中壢區老街溪河岸公園「銀河曙光燈區」、光明公園「大地曙光燈區」等三大燈區，各以不同的主題呈現，活動期間除有許多主題燈組，也舉辦大型表演活動，帶給市民朋友有別以往的燈會體驗。市府也將持續推動老街溪包括景觀、植栽等各方面的改造，讓親水的老街溪搭配燈會，將城市點綴得更加美麗。

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