　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情擴散各國頻傳「種族主義」汙名　亞裔網友貼文反擊：我不是病毒！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲加拿大,多倫多,口罩,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情擴散，各國頻傳種族主義言論。圖為加拿大多倫多唐人街。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）擴散，各國頻傳針對華人，甚至亞洲人的種族主義言論與汙名，加拿大、英國與澳洲等地皆有案例。亞裔法國人發起「我不是病毒」（Je Ne Suis Pas Un Virus）的貼文與標籤（Hashtag）反擊，在社群媒體上獲得熱烈響應。

根據BBC，武漢肺炎疫情爆發，各國傳出種族主義的反彈言論，亞裔法國人訴諸社群媒體對抗，以「我不是病毒」的貼文或標籤反擊。署名樓成旺（Lou Chengwang，音譯）的網友在推特上呼籲，「我是個中國人，但我不是病毒！我知道大家都很害怕病毒，但請不要有偏見。」

報導中舉例，法國《皮卡爾信使報》（Le Courier Picard）日前使用「黃色警報」（Alerte Jaune）與「黃禍？」（Le péril jaune?）做為標題，並搭配中國女子戴口罩的照片，事後迅速道歉，聲稱不是故意使用「最糟糕的亞洲刻板印象」。反對種族主義和反猶太主義國際聯盟（Licra）主席尼維特（Stéphane Nivet）表示，沒有報紙媒體敢使用「黑色警報」這種標題，這很顯然是個問題。

▲加拿大,多倫多,唐人街,口罩,武漢肺炎（圖／路透）

▲加拿大多倫多唐人街民眾紛紛戴起口罩。（圖／路透）

亞裔女性特蘭（Cathy Tran）現居法國科爾馬（Colmar），上班途中聽見兩名男子說，「小心，一個中國女孩朝我們的方向走過來了」，下班時「一名騎機車的男子經過我，告訴我要戴上口罩。」她認為，疫情成為大家表現出種族主義的藉口，但最近的經驗前所未有，「我們很少聽見亞洲人談論種族主義，因為我們如眾所皆知地默默承受……（這次）太過分了。」

華裔法籍作家兼導演李葛蕾斯（Grace Ly）直指，這些敵意是「針對中國的抨擊」，煽動反亞裔的仇恨。

▲▼武漢肺炎,日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲不只是中國人，也有許多亞裔人士遭遇種族主義言論。圖為日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

不只是中國人，來自亞洲其他國家的人也遭遇類似情況。17歲的鄭夏娜（Shana Cheng，音譯）來自越南與柬埔寨，現居巴黎。她26日搭公車時聽見一名乘客說，「那裡有一個中國女人，她會感染我們，她必須回家」，「（人們）用一種厭惡的方式看著我，好像我就是病毒。」

「加拿大華人全國理事會」多倫多分部主任孔賈斯汀（Justin Kong）坦言，這次「傷害很嚴重」，華裔擔心「失去生計與家園，在學校或工作場合面臨汙名。」他指出，歧視造成的影響發生在日常生活、產業、勞工、小型企業與整體社群，大家已經對此產生恐懼。

►武漢肺炎擴散掀恐慌！加拿大華人面臨「種族主義」攻擊
 

ET快訊
武漢肺炎輕症難區分！超像「流感+感冒」　判定關鍵出爐
快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！
12縣市「急凍6°C↓」再冷2天　下波變天有機會下雪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大將派「專機撤僑」研擬隔離措施　提高中國旅遊警示

美撤僑專機抵達加州「201人無症狀」　將留空軍基地隔離觀察

密切關注疫情　川普貼「簡報會議照」大讚：我們擁有世界頂尖專家

WHO將再會商　武漢肺炎疫情是否定為「國際緊急事件」

武漢肺炎擴散掀恐慌！加拿大華人面臨「種族主義」攻擊

墜毀阿富汗美國軍機「尋獲2名軍人遺體」　失事前曾發求救訊號

巴西出現首起武漢肺炎「疑似病例」　22歲女學生曾到中國

澳洲預計撤僑送往「移民拘留島」隔離2周　29日升級中國旅遊警示

最新／Kobe直升機「60秒急墜160層樓高」！法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

英國升高中國「旅遊警示」建議避免前往　盼本周撤離武漢僑胞

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

快訊／日本發現2名「無症狀」武漢肺炎患者　中國境外首例！

不斷更新／港「感染夫妻」義大利搭郵輪送醫　全船遭禁上岸！澳洲增第8例

美國內政部禁飛中國無人機　DJI點出真面目：減少市場競爭

好萊塢大咖淫魔製片稱「已切除輸精管」　曾怒斥女星不懂行規　

日本富豪取消徵女友陪繞月球　近3萬應徵者心碎

川普批波頓新書爆料「噁心又不真實」　白宮稱「國安疑慮」阻出版

全球應提高警戒力抗武漢肺炎！　WHO學者：相信傳染鏈可被打斷

俄羅斯宣布關閉與中國邊界　暫停發放電子簽證防堵武漢肺炎

東京街頭「真人瑪利歐」須賠任天堂5千萬日圓　終審金額變5倍

新加坡因應「武漢肺炎」統一發送口罩：每個家庭4個就夠了

快訊／日本發現2名「無症狀」武漢肺炎患者　中國境外首例！

814個魔術方塊　魔術師重現Kobe英姿

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族

3家國銀在武漢設有分行　金管會要求員工確診要「即時通報」

出國洽公旅遊必保「旅平險+不便險」！武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

哥中之哥！周杰倫、昆凌解囊1300萬援助武漢肺炎

建構6搶1投手群　洪總：有意願都列入評估

不斷更新／港「感染夫妻」義大利搭郵輪送醫　全船遭禁上岸！澳洲增第8例

小心獅子易怒！春假後7天運勢　「這2星座」出遊怕遇車禍需多留意

嘉義市防疫硬起來！　公立及附小幼兒園2月3日起停課一周

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

WHO祕書長：中國值得感謝與尊重

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

加拿大總理支持台灣加入WHO

安倍：台灣有必要加入WHO！

Kobe墜機前36分鐘塔台通話紀錄曝光

北海道度假村8男女遇雪崩　1外籍男昏迷

特斯拉公開「鐵鎚重擊Model 3擋風玻璃」竟還完整平面

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

日本第一班撤僑包機　3人染武漢肺炎

熱愛迪士尼　Kobe最後幸福照曝光

日本撤僑班機返國　2人確診武漢肺炎

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

台灣「報恩921」捐款留言打氣　土耳其志工：邊看邊落淚　

更多熱門

相關新聞

台北國際書展延期至5月7日舉行

台北國際書展延期至5月7日舉行

一年一度的「台北國際書展」原預計於2月4日至9日在台北世貿一館舉行，不過適逢武漢肺炎疫情延燒，不少民眾擔憂擴散，不僅官方臉書湧入大批網友留言「建議延期」，文化部與台北國際書展基金會、各出版社開會研商後，確定將書展活動延期至5月7日至12日舉行。

境外汙染會帶來冠狀病毒？彭啟明解答了

境外汙染會帶來冠狀病毒？彭啟明解答了

台師大估177名陸生要「集中監測管理」

台師大估177名陸生要「集中監測管理」

檢測4次才確診　前3次均為陰性

檢測4次才確診　前3次均為陰性

關鍵字：

法國中國亞洲亞裔華人華裔武漢肺炎2019新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 高以翔 口罩 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

范瑋琪：日本都捐1000萬個口罩了！網揪「2錯誤」

范瑋琪「高雄氣爆捐300萬全被忘了」！

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

汪小菲「買1萬個口罩」秒現2暖舉

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

范瑋琪再PO「全灰圖」：Goodbye！

范瑋琪被罵的10理由！專家點破盲點

屋馬決心防疫　體溫異常者「不服務」

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面